日本小7營運商Seven & i擬引進軟銀和PayPay 告別獨立路線拚成長

彭博引述知情人士報導，日本7-Eleven營運商Seven & i Holdings 擬向軟銀（SoftBank）和 PayPay 出售部分股權，可見這家零售商願意放棄部分未來主導權，換取和關鍵策略夥伴結盟的好處。

知情人士透露，Seven & i 考慮向軟銀和日本最大支付業者 PayPay 發行新股，規模達數千億日圓。Seven & i 股價周一東京早盤小漲不到 1%。

這項交易可讓三家公司更深入掌握消費者支出，也有助 Seven & i 推動便利商店獲利更快成長。不過，這也意味 Seven & i 長期堅持的高度獨立路線告一段落；該公司過去避開資本結盟，以維持策略彈性。

這項交易有助三方合力爭取更多消費者青睞，也能加速Seven & i 旗下便利商店的獲利成長。不過，這也表示Seven & i 長期以來堅持透過規避結盟以維持策略靈活的政策，將畫下句點。

Seven & i 雖曾建立多項業務合作關係，但始終不願出售股權，目的是在快速變化的事業環境中保有自主空間。這也使公司在支付基礎設施和人工智慧（AI）等領域，未能取得更大規模經濟。

此舉也與業界趨勢背道而馳。主要對手全家便利商店 2020 年成為大型商社伊藤忠商事全資子公司；四年後，另一家大型商社三菱商事也和電信巨頭 KDDI 聯手收購 Lawson。Seven & i 長期和三井物產有業務往來，但這家大型商社持有 Seven & i 股權不到 2%。

知情人士指出，若與三井集團淵源深厚的三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group），最終決定配合軟銀和 PayPay 的計畫入股Seven & i ，雙方關係可能會進一步深化。

知情人士說，軟銀、PayPay 和三井住友正進行談判，目標是在今年夏天簽署協議。不過，討論仍有變數，最終也可能無法達成協議。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師 Lea El-Hage 在 7 月 10 日研究報告中寫道，PayPay的點數回饋計畫和軟銀龐大的手機用戶，可望為7 & i門市帶動更多客流。這家零售商也可借重新股權夥伴的技術，推動更多自動化、AI 驅動物流和效率改善措施。不過，預期中的新股發行會稀釋每股盈餘和股東權益報酬率等核心績效指標。

不過，對 Seven & i 來說，最大但較難量化的收穫，或許是有資金雄厚的夥伴可協助抵禦維權股東或不受歡迎的收購方。兩年前，加拿大 Alimentation Couche-Tard 曾主動提出收購 Seven & i。Seven & i 當時曾用創辦人伊藤家族主導管理層收購，甚至考慮不惜引進對手伊藤忠，最終成功擋下這項收購提議。

Seven & i 股價過去五年上漲 19%，但日本零售業指標指數同期大漲 65%，東京證券交易所一部上市股票組成的東證指數更已翻倍有餘。

Seven & i 若要增加門市人潮，其中一個做法，是借重軟銀和 PayPay 既有獎勵制度，吸引消費者上門並提高消費金額，藉此維持和其他便利商店連鎖品牌的競爭力。

以全家便利商店為例，該公司 5 月宣布計劃加入網路零售商樂天市場受歡迎的點數卡計畫，成為樂天集團以外第一家提供這項點數的公司。顧客若每月在全家消費超過 3,000 日圓，就可在樂天市場獲得額外 0.5 倍一般點數回饋。

同樣地，使用 KDDI 和三菱商事手機版 Ponta 點數系統的用戶，每周可取得優惠券，並在 Lawson 門市消費時享有更高點數折抵。

Seven & i 經營自家支付和會員計畫，未來可能和 PayPay 的 7,400 萬用戶結合。軟銀也正在開發可自動化門市營運的 AI 工具。創辦人孫正義正尋求擴大軟銀在全球 AI 服務和基礎設施部署中的角色。