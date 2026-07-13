油價不是決定美股走向的主角？真正關鍵是這兩大因素

美伊緊張局勢再度升高，但分析師認為，真正左右美股下一波走勢的不是油價，而是人工智慧（AI）投資熱潮能否延續，以及企業財報能否支撐偏高的估值。

新一輪企業財報季本周登場，將由大型銀行率先揭曉，之後輪到科技巨擘。市場注意力預料將從地緣政治頭條新聞，轉向AI投資等重塑市場的結構性因素。企業對AI的資本支出會是本季最重要觀察指標，牽動未來12至18個月的股市表現。

MFS投資管理公司全球投資策略師Rob Almeida表示，油價和伊朗局勢仍然重要，但市場更在意的是，若地緣政治推升通膨與成本，企業有沒有能力將成本轉嫁給客戶，這才是驅動未來獲利的關鍵。

他指出，AI帶動龐大的運算需求，促使大量資金流向資料中心建設，半導體、半導體設備、記憶體、電力設備、公用事業，以及電網現代化等領域都因需求大於供給而受惠。不過，AI基礎建設成本高於預期，也開始讓市場重新檢視目前的企業獲利預估是否過於樂觀。

金融服務公司Baird投資策略師Ross Mayfield則指出，近一個月科技股出現獲利了結，資金轉向工業、金融、醫療保健及小型股，顯示牛市漲勢正擴大，而非僅靠少數大型科技股支撐。

三星電子就是市場檢視AI投資前景的例子。該公司第2季初步財報雖顯示營收年增逾一倍、獲利暴增逾19倍，但股價上周仍下跌7.9%。市場再次質疑，AI基礎建設支出與高檔記憶體晶片價格能維持多久。

分析師認為，中東戰事若再度全面升級，仍可能引發市場避險情緒。不過，美國如今對能源進口的依賴已大幅降低，近期美伊衝突引發的股市跌勢也很快收復，顯示市場目前更關注AI投資、企業財報、通膨及利率走向，而非短期油價波動。、企業財報、通膨及利率走向，而油價非短期波動。