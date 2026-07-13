蘋果砸百億造車慘敗？錢沒白花！M7晶片將接收成果 AI效能直追輝達

儘管蘋果公司曾耗時10年、耗資超過100億美元投入研發蘋果汽車 ，最後以失敗告終，但彭博資訊指出，蘋果正將Apple Car的研究成果運用於設計未來的AI處理器，讓接下來將推出的M7與M8處理器更具AI運算能力，這也是預期今秋推出M6晶片後、有可能半年後就快速推進到M7晶片的原因。

根據彭博資訊彭博記者葛曼（Mark Gurman）報導，在Apple Car計畫早期，蘋果便決定若推出汽車，就必須具備Level 5（第五級）完全自駕能力，也就是自駕技術的最高等級。這項決策促使蘋果展開第一批大規模AI晶片的研究計畫，後來神經網路引擎（Neural Engine）的研發成果便成為蘋果晶片中專門負責裝置端AI運算的核心。

報導指出，透過這些研究成果積累，蘋果未來的M7與M8處理器，在設計上將更著重於AI運算能力，而非單純追求整體效能或能源效率。

葛曼重提了6月下旬的報導，即蘋果今秋為入門款Mac推出一般版M6後，不會像以往一樣在數個月後推出較高階的M6 Pro、M6 Max甚至M6 Ultra晶片，而是在M6推出約六個月後、即明年上半年，便直接推出M7基礎版晶片，原因是要把研發資源集中在以AI為優先設計的M7系列晶片，大幅提升神經網路引擎。

M7系列將更加聚焦於AI運算能力。這對於未來使用更高階晶片產品的專業用戶尤其有利，因為這些使用者通常需要處理更複雜的工作流程，更能受惠於AI加速。即使是入門版M7，其記憶體頻寬也將進一步提升至約 240GB/s。

接下來，蘋果可能在2027年底推出M7 Pro與M7 Max、2028年推M7 Ultra。葛曼說，據了解，M7 Ultra晶片的AI效能將大幅提升，接近輝達Blackwell等專業AI加速器的等級。

此外，M7 Ultra還將支援最高1.5 TB的記憶體容量。葛曼指出，考量目前記憶體價格仍居高不下，這樣的配置未必會提供給一般消費者或企業客戶，但對於AI伺服器而言，卻具有相當大的實用價值。