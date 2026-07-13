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近7成美國人支持AI主權財富基金 將企業半數股份公有
隨著美國科技業在整體獲利成長下，卻還不斷裁員，美國意見調查公司Verasight本月發布的民調顯示，近7成美國勞工希望透過設立人工智慧（AI）主權基金來讓企業負更多責任。
CNBC報導，美國企業正為了擴大AI業務而持續增加資本支出，但同時科技業裁員人數卻不斷攀升，令許多美國勞工感到挫折，擔憂飯碗不保。
美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）6月提案「美國AI主權財富基金法」（American AI SovereignWealth Fund Act），要求讓美國最大幾家AI公司50%的股份為美國公共所有。
而根據Verasight在6月對1690名美國成年人所做的意見調查，高達69%的受訪者也支持「強制」AI公司將其50%股份轉移至1個主權財富基金。
Verasight執行長列夫（Benjamin Leff）表示：「在大眾眼中，AI主權基金是將AI產業所獲利益分配給社會上更多人的一種方式。」
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