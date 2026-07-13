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歐盟救貿易推「團結工具」各國協商投入資金仍有爭議
彭博資訊報導，歐盟正在研議成立一種「團結工具」，以支持企業降低對中國大陸關鍵供應的依賴，並降低北京在貿易衝突時施加報復的風險。
歐盟執委會規劃中的這項工具，為歐盟力圖削減與中國大陸龐大貿易逆差舉措的一環。歐盟對陸貿易逆差已突破3,600億歐元（4,110億美元），影響每個歐盟成員國。
目前還不清楚歐盟打算為這項計畫投入多少資金，因實際金額取決於北京的回應力度等因素，但由於牽涉的工業與貿易規模龐大，所需資金勢必可觀。
不過，知情人士透露，目前歐盟成員國也正為下一份多年預算案爭論不休，多個成員國力主削減支出。
為重新平衡對陸貿易，歐盟正多管齊下，例如展開對話、研議新的分散供應工具、善用反補貼調查等既有工具、防衛措施、以及可能動用所謂「反脅迫工具」，同時強調這些工具並非專門針對中國大陸。
歐盟與中國大陸已將10月設定為取得進展的期限，知情人士說，北京願意設法增加來自歐盟的進口，卻不太願意減少出口。歐盟也正在推動關鍵供應的許可期限延長、程序簡化，並要求北京放寬市場准入限制；中方則希望歐盟對等回應北京同意的任何更動，並放寬自身的控管。
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