日要退休基金加碼另類資產

日媒報導，東京當局將推動退休金基金加碼投資另類資產，包括未上市股票、房地產等，以運用資本提振經濟成長。

今年3月底為止，日本政府退休投資基金（GPIF）持有的資產總值達293兆日圓（1.8兆美元），其中另類資產的持有比重僅1.7%、約5.2兆日圓，遠低於上限的5%。

政府小組近期將編撰報告，規定將退休金基金的另類資產持有比重升至接近5%。此舉旨在擴大退休金資產管理的範疇，並降低整體投資風險。此外，若比重達到5%，將考慮提高上限。

相較於傳統資產如上市股債等，另類資產的流動性風險較高，但潛在報酬也較高。由於另類資產與股債的相關性較低，有助分散資產組合風險。

財務大臣片山皋月一直試圖推升弱勢日圓，她10日表示，政府將引領規模1.8兆美元的GPIF等退休基金，大舉加碼投資國內資產，帶動當天日圓和日債價格走升。