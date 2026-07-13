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美伊衝突加劇 油價恐震盪…荷莫茲通行訊息牽動後市

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國與伊朗衝突升高，美軍一周來第三度空襲伊朗，伊朗則對至少五個阿拉伯國家發動報復攻擊、聲稱攻擊兩艘船舶，且雙方都展現強硬態度。路透
美國與伊朗衝突升高，美軍一周來第三度空襲伊朗，伊朗則對至少五個阿拉伯國家發動報復攻擊、聲稱攻擊兩艘船舶，且雙方都展現強硬態度。路透

美國與伊朗衝突升高，美軍一周來第三度空襲伊朗，伊朗則對至少五個阿拉伯國家發動報復攻擊、聲稱攻擊兩艘船舶，且雙方都展現強硬態度，荷莫茲海峽的通行訊息也很紛雜，各種不確定性預料將使國際油價未來幾天加劇震盪。

伊朗11日攻擊一艘行經荷莫茲海峽的貨輪，表示有好幾艘船舶試圖行經「未授權航線」通過荷莫茲海峽，並宣告再度關閉該海峽，直到「進一步通知、及美國終結對該地區的干預」，並重申除非美國滿足了解決荷莫茲海峽通航問題、讓伊朗石油出口恢復正常等條件，否則不會與美國談判。

美國中央司令部11日表示，為回應伊朗攻擊一艘貨船，已對伊朗發動一周來的第三輪打擊，攻擊140個軍事目標。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）12日則表示，攻擊荷莫茲海峽的第二艘船隻，並且對科威特、約旦、阿曼、巴林及卡達等美國的中東盟邦發動攻擊，同時聲稱美軍對伊朗南部海岸線展開新一波攻擊。伊朗媒體也指稱，最近美以的攻擊對該國電力基礎設施造成「廣泛損害」。

伊朗談判代表、國會議長卡巴利夫更在社群平台X發文表示：「片面協議的時代『結束了』，我們告訴過你們：信守承諾，不然就支付代價，要面對現實了。」貼文也搭配美伊備忘錄的第五項要點：「伊朗將盡最大努力負責安排商船在60天內免費安全往返於波斯灣與阿曼海」，並反白標示「伊朗將負責安排」這句話。

在檯面下，卡達通訊社11日報導，談判人員將繼續在「技術與政治層級」協商。美國官員已表示，希望伊朗最近幾天能發布公開聲明，保證荷莫茲海峽所有水道保持開放，將停止攻擊行經該海峽的船舶。

聯合海事資訊中心（JMIC）12日則說，儘管伊朗宣稱荷莫茲海峽關閉，南側的阿曼航線依然可以通行，但是幾乎沒有商船願意通過，只有兩艘油輪接近該水道。

這些紛雜的資訊提高荷莫茲海峽情勢的不確定性，紐約時報分析，若美伊最近的互動模式反覆出現，國際油價可能加劇震盪。

伊朗 荷莫茲海峽 阿拉伯

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