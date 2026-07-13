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南韓本周估升息1碼

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

南韓央行本周預料將升息1碼，年底前預估將再調升1碼，原因在於通膨加速升溫、韓元走弱，但半導體出口強勁，支持經濟成長。

專家預測，南韓央行貨幣政策委員會將在16日會議，一致決議升息1碼至2.75%，啟動緊縮政策，因通膨率3月來都超過央行2%目標，且加速升溫。該行利率去年7月以來一直維持在2.5%。

南韓6月消費者物價指數（CPI）年增3.2%，年升幅為兩年半來最大。該國通膨率自中東戰事爆發後開始攀升，在5月突破3%；6月生活物價指數年增率也達3.4%，該數據反映民眾經常購買商品的價格變動。

部分人士指出，韓元兌美元匯率已連續一個多月貶破1,500韓元，升息有助因應匯率壓力。南韓央行總裁申鉉松曾說，南韓和美國利率差距，是美元走強原因之一。他自5月會議以來，已三度表示有必要升息。

彭博預估，南韓央行10月將再升息1碼，利率年底將升至3%，明年上半年將再升息兩碼，基準利率最終將升抵3.5%。

南韓今年可能升息兩次，主因半導體出口強勁，支撐經濟維持高成長。南韓第1季實質國內生產毛額（GDP）季增1.7%，增速為五年半來最快。

南韓 央行 中東戰事

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