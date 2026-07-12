美股「大到不能倒」？ 部分專家料長期熊市將成歷史

以往經濟學家視股市崩盤，為健康調整，有助整體經濟體質。但現在部分華爾街人士開始覺得，熊市可能對經濟安全構成太大風險，由於股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股「大到不能倒」。

彭博資訊的資深ETF策略師巴楚納斯（Eric Balchunas）在報告中寫道：「鑒於股市成了美國民眾退休存款的重要來源，美國政府也許益發不願容忍長期熊市」。他說，股市大漲不只讓美國人能持續增加開支、追上通膨腳步，也是退休族的重要社福安全網與安全支柱。

巴楚納斯指出：「愈多人持有股票，聯準會（Fed）愈難區分支持金融穩定、與支持股市的差別」。他引述數據表示，美國民眾約55%持有股票，川普帳戶與其他政府政策鼓勵年輕美國人投資之下，到2030年美國民眾持股比重可能暴增至80%。

而股市一路飆漲，也造成巨大轉變，現在股票在美國家庭財富淨值中，占有最大比重，甚至超越房產。

巴楚納斯認為，多數美國民眾都持有股票的情況下，要是股市搖搖欲墜，決策官員也許難以袖手旁觀。愈多資金湧入股市，股市愈可能從經濟活動的領先指標，變成廣泛金融體系的的關鍵穩定源。

他同時指出，日本和中國大陸央行，近來都透過ETF購買本土股票，Fed更有理由考慮採行類似舉動