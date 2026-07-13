科技富豪瘋買私人飛機

SpaceX與人工智慧（AI）新創公司創造出的驚人財富，正在帶動美國私人航空市場的新一波榮景，從私人飛機包機、會員服務、共享持有，一直到直接購買商務噴射機，需求全面升溫，大量科技新富豪正成為這個市場的新主力。

克里夫蘭的航空律師艾波蓋特表示，由於近幾月來飛機買賣合約暴增，她被迫取消了原定的年度休假，全力處理客戶的文件。她將這股熱潮歸因於科技業多起重大「流動性事件」（Liquidity Event），包括企業上市及員工持股變現等，許多人在一夜之間擁有可觀財富，並開始投入私人航空市場。

艾波蓋特任職的Soar Aviation Law公司說，今年來處理的業務較去年同期成長25%，不少客戶來自創投基金、董事會成員、早期投資人，以及參與AI企業上市計畫的金融人士。

SpaceX日前完成大型籌資，為創辦人馬斯克及旗下員工創造巨額財富。市場普遍預期，OpenAI與Anthropic等AI企業未來若完成股票首次公開發行（IPO），還將催生另一批科技億萬富豪。

但許多科技新貴並非一開始就購買飛機，而是先加入私人飛機會員制、包機服務或分時共享持有計畫，再逐步升級為飛機的所有人。航空情報公司Jetnet統計，今年1-5月全球共享持有私人飛機的飛行次數年增11.8%；由私人飛機所有權人自行安排的飛行次數更增加13.4%，北美市場的成長尤其明顯。

提供私人飛機共享持有、租賃及會員服務的Flexjet表示，近年客戶結構出現明顯改變，新一代客戶多為白手起家的第一代創業者，年齡比過去企業家族繼承人更年輕。