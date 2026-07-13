快訊

分科測驗今登場！考前6大注意事項一次看 未帶「有效證件正本」恐扣分

聽新聞
0:00 / 0:00

科技富豪瘋買私人飛機

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
科技新創公司創造出的驚人財富，正帶動美國私人航空市場的新一波榮景。（路透）
科技新創公司創造出的驚人財富，正帶動美國私人航空市場的新一波榮景。（路透）

SpaceX與人工智慧（AI）新創公司創造出的驚人財富，正在帶動美國私人航空市場的新一波榮景，從私人飛機包機、會員服務、共享持有，一直到直接購買商務噴射機，需求全面升溫，大量科技新富豪正成為這個市場的新主力。

克里夫蘭的航空律師艾波蓋特表示，由於近幾月來飛機買賣合約暴增，她被迫取消了原定的年度休假，全力處理客戶的文件。她將這股熱潮歸因於科技業多起重大「流動性事件」（Liquidity Event），包括企業上市及員工持股變現等，許多人在一夜之間擁有可觀財富，並開始投入私人航空市場。

艾波蓋特任職的Soar Aviation Law公司說，今年來處理的業務較去年同期成長25%，不少客戶來自創投基金、董事會成員、早期投資人，以及參與AI企業上市計畫的金融人士。

SpaceX日前完成大型籌資，為創辦人馬斯克及旗下員工創造巨額財富。市場普遍預期，OpenAI與Anthropic等AI企業未來若完成股票首次公開發行（IPO），還將催生另一批科技億萬富豪。

但許多科技新貴並非一開始就購買飛機，而是先加入私人飛機會員制、包機服務或分時共享持有計畫，再逐步升級為飛機的所有人。航空情報公司Jetnet統計，今年1-5月全球共享持有私人飛機的飛行次數年增11.8%；由私人飛機所有權人自行安排的飛行次數更增加13.4%，北美市場的成長尤其明顯。

提供私人飛機共享持有、租賃及會員服務的Flexjet表示，近年客戶結構出現明顯改變，新一代客戶多為白手起家的第一代創業者，年齡比過去企業家族繼承人更年輕。

人工智慧 美國 企業

延伸閱讀

太空產業、光通訊 投資重頭戲

國內投資人參與太空經濟新管道！009800同步NASDAQ 100調整 SpaceX納入迎被動買盤

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

SpaceX入列那指100 掛牌15天跨過門檻

相關新聞

伊朗聲明：再關閉荷莫茲！海峽重要性勝過數十枚原子彈

伊朗最高領袖穆吉塔巴顧問雷扎伊十二日形容，荷莫茲海峽的重要性勝過「數十枚原子彈」，伊朗矢言確保這條戰略水道。伊朗五月成立的波斯灣海峽管理局（ＰＧＳＡ）同日指稱，目前船舶「不可能」通過海峽。

貨輪荷莫茲挨轟 美伊第3波衝突

美國中央司令部十一日說，在總統川普指示下，在伊朗公然攻擊一艘貨輪後，已對伊朗發動新一波攻擊；伊朗則以飛彈與無人機攻擊科威特等中東鄰國。美國國防部長赫塞斯也指稱，伊朗做出糟糕選擇，現在他們必須付出代價。

俄襲烏克蘭多地 8死數10傷

烏克蘭官員十一日指稱，俄羅斯同日以飛彈、無人機及炸彈攻擊烏克蘭各地，造成八人喪生、數十人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基同日呼籲國際間採取外交作為，確保烏克蘭更快獲得武器。他十二日並透過社媒Ｘ發文宣布，已向烏克蘭國會議員提議撤換去年七月就任的總理思維里登科。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美軍對伊朗發動又一波打擊，德黑蘭為報復先前攻擊，也已對至少五個阿拉伯國家發動反擊。油價周一開盤上漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

荷莫茲海峽商船再遇襲 美軍再轟伊朗…一周內第五輪

美國與伊朗圍繞荷莫茲海峽的軍事衝突持續升高。美軍周日兩度空襲伊朗，最新一波於美東時間下午5時展開，因伊朗革命衛隊再次朝航經荷莫茲海峽的商船開火。美軍表示，此舉是為削弱伊朗的攻擊能力，確保這條全球重要能源運輸航道維持自由通行。

希臘 善用太空科技抗野火 導入熱感測衛星偵測

希臘運用太空科技對抗野火，是首個將熱感測衛星整合於消防系統的國家。傳統衛星只能偵測大型火災，但這類低軌衛星可監測直徑最小4公尺的火災，火警將伴隨AI數據送達相關單位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。