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末日博士要推數位代幣

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
「末日博士」羅比尼推出一款代幣，近日已獲阿聯主管機關批准，未來幾周將正式上市。（路透）
「末日博士」羅比尼推出一款代幣，近日已獲阿聯主管機關批准，未來幾周將正式上市。（路透）

向來猛烈抨擊加密貨幣的「末日博士」羅比尼，正在推出一種他號稱為「穩定幣替代方案」的數位代幣（token），由他參與經營的「Atlas美洲基金」（代碼USAF）指數型基金（ETF）為擔保，近日已獲阿聯主管機關批准，預定未來幾周上市。

羅比尼與其他合夥人共同創立的Atlas資本團隊公司，2024年11月推出USAF，投資短期美國國庫券、黃金、不動產投資信託（REITs）、農產品及軍工股等資產，目標是為投資人提供對抗長期通膨趨勢的保護，最新數位代幣將讓投資人建立在USAF的部位。

這也引發投資人質疑為何發行代幣、而非直接買進USAF。羅比尼與Atlas執行長班迪（Reza Bundy）認為，與美元等法幣掛鉤的穩定幣，正成為總市值3,090億美元的日益重要交易媒介，但穩定幣同樣面臨通膨風險。

羅比尼和班迪認為，其數位代幣為能讓人類（或其AI代理）能存放閒置資金之處。這款代幣由USAF內能產生收益的資產提供支持，可望隨時間而保值。USAF自2024年11月推出以來上漲約9%，年收益率2.45%。

羅比尼指出，「若通膨升高，穩定幣又不支付利息，那麼在高通膨時期，這類資產的實質價值將被侵蝕殆盡」，因此投資人需要一種能孳息、且以美元為基礎的資產，「進行交易時，你可能會使用穩定幣，但隨後你必須從穩定幣轉換為能提供收益的準備資產」。

不過，羅比尼依然對加密幣持懷疑論，表示90%以上的加密貨幣「真的是垃圾，而且（現在）還是垃圾」，指稱加密貨幣為貨幣是個「笑話」，因為既非穩定的價值儲存手段，也不是具擴展性的支付工具。

他雖不想預測比特幣價格的未來走向，但他認為應該會繼續跌。根據彭博資訊報價，比特幣目前報6萬3,939美元，過去12個月來已跌逾45%。羅比尼推出數位代幣，是因「加密貨幣」與「其他建立在區塊鏈上的計畫」不同，「我始終認為，如果做法正確，其底層技術（區塊鏈）大有可為」。

通膨 美國 REITs

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