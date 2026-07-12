走下球場的「維京戰神」哈蘭德都投資些什麼？年收不只踢球6000萬美元

挪威隊在2026世足賽止步八強，但對這個斯堪地那維亞國家而言已是一項歷史性壯舉，而挪威隊最耀眼的一顆星哈蘭德（Erling Haaland），除了運動職業生涯屢創高峰，在商場上的表現一樣精采亮眼。

根據富比世（Forbes）估計，這位現年僅25歲的足球巨星，光是在球場一年的收入就已高達6,000萬美元。不過，哈蘭德也透過名下總部位於盧森堡的投資公司「Pillage」，在商界闖出一片天。這家公司專門為金融、科技和房地產領域的創業項目提供資金支持。今年3月時，哈蘭德對「挪威西洋棋大賽」（Norway Chess）進行了天使投資。大約在同一時間，他與挪威企業家Morten Borge聯手成立「Chess Mates」公司，這家公司的業務與西洋棋競技賽相關。

哈蘭德在今年早些時候的一份聲明中表示，「（西洋棋）能讓你的思維更敏銳，而且這與足球有著明顯的相似之處」，「你必須快速思考、相信自己的直覺，並且提前預判好幾步。」

他還擁有Bon Dep公司的少數股權，目前賣到斷貨的髮飾品牌「KKNEKKI」，就是來自這家挪威公司，而哈蘭德本人正是該品牌的代言人。他在比賽中那一頭金色長髮從未散亂，都歸功於這個品牌的髮飾。

這位「維京戰神」還持有運動康復科技公司Hyperice以及斯堪地那維亞行李箱品牌Db的股份，顯然把不少財富配置在長期資產中。

不令人意外的，這位年輕富豪對「奢侈品」投資毫不手軟，從名牌包到豪宅、名車，一樣也沒少。根據英國小報「太陽報」（The Sun）報導，哈蘭德在挪威奧斯陸擁有一棟價值350萬美元的公寓，在英國Cheshire坐擁價值821萬美元、有10間臥室的別墅，在西班牙Marbella也有一棟價值700萬美元的豪宅。

這位Z世代足球巨星的愛馬仕柏金包的收藏更是令人瞠目結舌，這些包款的售價通常高達數萬美元。一系列昂貴名車收藏，包括勞斯萊斯、法拉利、賓士和奧迪，更是不在話下。

除了球場商場，哈蘭德的人生履歷表還將增加一個項目。預計今年稍後上映、由挪威導演Harald Zwart執導的冒險喜劇動畫片Viqueens中，有一個名叫「哈蘭德」的維京戰士動畫角色，就由哈蘭德本尊配音。