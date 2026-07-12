日本支付代行商全東信破產 店家嘆「錢恐怕拿不回來」

隨著日本信用卡代收代付公司「全東信」啟動破產程序，各簽約店家的營業收入能否順利入帳，目前仍充滿變數。對此，曾與該公司簽約的餐飲業者紛紛表示憤怒與無奈。

日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」及「產經新聞」報導，「全東信」是一家總部位在大阪市中央區的信用卡代收代付服務公司。該公司的服務模式是先幫信用卡公司代墊應付給餐飲店等商家的營業收入，讓店家能比平常的付款日更早拿到款項，並從中賺取手續費。

「全東信」根據加盟店家的需求，提供「每週2次」或「天天撥款」等多元方案，成功吸引大量渴望將刷卡營業收入盡快變現的個人經營餐飲店成為加盟店。

如今隨著「全東信」破產，不少店家都陷入資金周轉困難。

奈良縣五條市的一家法國料理餐廳，營業收入中約有3成是透過電子支付。他們與「全東信」簽訂的是每半個月撥款一次的合約。雖然6月15日之前的營業收入已確認入帳，但那之後的款項就再也沒有收到。

該店的老闆兼主廚相當無奈地表示：「像我們這種小規模的商家，就算去抗議，營業收入也拿不回來了吧。」

在近鐵奈良站附近一家餐廳負責會計的女性憤怒地表示，「這會動搖信用卡制度的本身的可信度」。這家餐廳已經與「全東信」合作了10年以上。

她補充，今年6月上旬，「全東信」的業務人員還打電話來要求調漲手續費，當時她心想「畢竟現在物價高漲，也是沒辦法的事」就接受了。

但目前營業收入卻只有收到截至6月底的款項。她表示：「現在正值發放夏季獎金時期，7月份有很多筆高額的消費。」她也表示：「既然消費者付的錢都已經由信用卡公司收取了，信用卡公司也應該出面協助處理吧。」

大阪市北區大淀中的一家居酒屋，在「全東信」被裁定啟動破產程序的消息傳出當天，營業途中便突然無法使用信用卡刷卡。

該居酒屋過去每個月會從「全東信」收到3次刷卡款項入帳，但截至7月9日為止，7月份有10多萬日圓（約新台幣2萬元）營業額至今仍未撥款。

該店店主豬尾浩至表示：「採購食材時如果沒有現金會很頭痛，對小店經營者來說，一個月撥款3次真的幫了很大的忙。因為我非常信任他們，一用就用了15年，現在很擔心其他代收代付公司也會發生同樣的情況。」

另一家位於大阪市中央區心齋橋的串炸專賣店，則在店門口貼出告示表示，「目前暫時僅接受現金或PayPay支付」。由於該店多數顧客皆使用信用卡結帳，因此從7月6日起，該店店員便逐一打電話向預約客人說明目前無法刷卡的情況。

該店副店長木又晃彥表示：「有些客人因為不能刷卡就取消了訂位。身為服務業，在付款方面給客人造成不便，真的覺得很過意不去。」

在大阪具代表性的繁華商業區南區，擁有約1100家餐飲店會員的「大阪南料飲觀光協會」表示，目前已接到約10件使用「全東信」服務的會員來諮詢資金調度等問題。

該協會除了介紹金融機構或其他支付代行業者給會員外，也預計在官網上刊登無法收回刷卡款項時的應對指南。

不只大阪，位於東京世田谷區的一家眼鏡店，也是自開店以來就使用「全東信」提供的刷卡代收付服務，至今已超過15年。

該店的營業收入中，約有8成是透過信用卡支付，但從7月6日起，已不得不停用刷卡機。因此，目前僅限使用現金及地方限定的電子支付。

若客人身上現金不足，店家目前的權宜之計是由店家吸收提款手續費，請客人前往ATM（自動櫃員機）提領現金。

另一方面，店家也表示，雖然已在7月8日收到了「全東信」寄來的破產程序相關文件，但目前仍不清楚能否收回尚未撥付的刷卡款，感到相當不安。

此外，在「全東信」啟動破產程序後，與其有業務往來的區域金融機構接連發表聲明，表示恐將面臨無法收回對該公司債權的風險。

其中，總部位於大阪市的「近畿產業信用組合」宣布，對該公司的124億5600萬日圓（約新台幣24億元）債權，恐無法收回或面臨延期受償的風險。

這些受影響的金融機構目前正針對未受擔保的債權金額提列呆帳預備金，外界相當憂心其對財務造成的衝擊。

日本金融廳則表示對此高度重視，除了掌握地方銀行及信用金庫等金融機構對「全東信」的融資狀況外，也將著手調查其對整體財務狀況帶來的影響。

日本信用報告機構「東京商工調查公司」（TokyoShoko Research）關西分社課長新田善彥表示：「會使用『全東信』這種比信用卡公司更快拿到撥款服務的，多半是資金實力較弱的小規模業者。特別是餐飲業，當天的營業收入往往要拿來當作隔天採購食材的資金，不排除這次事件會導致許多店家資金週轉急遽惡化。」