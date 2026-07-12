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1-6月 日本三大車商在中國新車銷量下滑

中央社／ 台北12日電

日本三大車商今年上半年在中國的新車銷量都下滑，本田表現尤為低迷。共同社報導，中東局勢惡化導致燃料價格上漲，受此影響燃油車需求減少，拖累了銷量。

共同社中文網11日的消息，日本三大車商今年1至6月在中國市場的新車銷量10日全部出爐，三家公司銷量都較上年同期下滑。

其中豐田汽車銷量69.47萬輛，年減17.1%；日產汽車23.7018萬輛，下滑15.0%；新車型推出相對落後的本田表現尤為低迷，為20.5818萬輛，減少34.7%。

6月單月銷量方面，三家公司銷售數字也都低於上年同期，其中本田年增率連續29個月下滑。

報導說，中東局勢惡化導致燃料價格上漲，受此影響汽油車需求減少，拖累了銷量。燃料價格近期上漲趨勢雖暫歇，但日本車商認為燃油車需求短期內不會恢復。

日本 本田 中東

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