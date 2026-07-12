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英格蘭逆轉晉級4強！挪威航空賭輸換Logo了 英國航空暖心回應
世界盃8強賽激戰正酣，英格蘭隊12日以2比1逆轉擊敗挪威隊，順利挺進4強。賽後，挪威航空依約將Instagram帳號Logo換成英國航空標誌；英國航空也發文向挪威隊致意，表示雙方「90分鐘內是對手，終場後永遠是朋友」。
賽前，廉航挪威航空（Norwegian Air Shuttle）與英國航空（British Airways）對賭，約定若各自支持的國家隊獲勝，落敗的一方必須將IG官方帳號的大頭貼Logo更換成對方的Logo一天。
比賽結束後，挪威航空大方履約，將IG大頭貼換成英國航空Logo，並發文表示，雖然挪威隊的世界盃之旅已告一段落，但這場友誼賭約會永遠留在雙方心中，並祝福英格蘭隊與英國航空在4強賽一切順利，「衷心希望你們真的能把足球帶回家」。
英國航空留言大讚挪威隊踢得漂亮，也幽默稱讚挪威航空的新Logo「非常好看」。
英國航空另在自家IG發文，感謝挪威航空接受挑戰，形容兩隊「90分鐘內是對手，終場後永遠是朋友」，並恭喜英格蘭晉級4強，高喊「足球要回家了」。
接下來，英格蘭將於台灣時間7月16日凌晨3時出戰4強賽，對手將是阿根廷與瑞士之戰的勝方。
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