赴美掛牌首日大漲13% SK海力士：記憶體缺到2030年後

SK海力士創下史上最大外國企業赴美IPO紀錄後，10日掛牌首日收盤大漲13%。SK海力士執行長郭魯正向彭博表示，相信記憶體短缺會持續更久，預測供應缺口可能延續到2030年後。

SK海力士發行的美國存託憑證（ADR）10日在紐約交易首日收在每股168.01美元，低於170美元開盤價，但仍遠高於9日定出IPO發行價149美元。資料中心支出能否持續的疑慮雖一度震動晶片股，市場仍順利消化SK海力士265億美元的發行案。

對看多記憶體股的投資人來說，問題在於，隨著生產瓶頸緩解，這波超級周期能否延續。

郭魯正接受彭博訪問時說：「我們一直都是景氣循環產業，過去本來就有起有落，但情況顯然已經改變」。ChatGPT時代帶來的記憶體供應短缺持續不退，已波及整條供應鏈，並推高從iPad到 Xbox 遊戲機等各類產品價格。

郭魯正說，如今客戶會主動找SK 海力士洽談長期供應協議。他說：「他們相信短缺情況會持續更久。」

SK集團會長崔泰源接受彭博電視訪問時也說：「我相當有信心，需求會持續成長，而我們的供應能力永遠追不上。」

崔泰源說，正在考慮以新方式銷售技術使用權，包括一個稱為「記憶體即服務」的概念。他暗示，客戶未來或許可以租用記憶體使用權，而不是購買實體半導體，但他未說明具體計畫。