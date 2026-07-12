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新興股市淪提款機 外資上月大賣台、韓股
國際金融協會（IIF）10日公布的報告顯示，外資在6月大規模撤出科技股權重較高的南韓和台灣股市，導致新興市場股市資金淨流出461億美元，使開發中經濟體整體投資組合連續第二個月出現資金淨流出局面。
報告顯示，外資6月從韓股撤出305億美元，為逾25年來最大外資流出規模；台灣股市則流出183億美元。
不過，股票和債券資金流動出現明顯分歧，儘管整體投資組合上月轉為淨流出178億美元，但債券卻吸引283億美元流入。
IIF首席經濟學家福頓（Jonathan Fortun）在報告中表示：「投資人仍願意借錢給新興市場，但他們現在不太願意增加整體股票曝險。」
不過報告警告說，如果美國聯準會（Fed）在新主席華許領導下政策立場轉趨鷹派，加上油價波動再起，可能緊縮美元流動性，並提高投資人承擔新興市場風險的門檻。
福頓也指出，全球貼現率上升、中國大陸經濟前景不確定性、對企業獲利信心減弱，以及對科技和能源類股布局審慎，都促使投資人減碼股票配置。
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