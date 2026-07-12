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阿聯採購 AI 晶片 美國鬆綁 華府鷹派反彈 認為可能讓大陸輾轉取得技術

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
新規上路後，阿聯政府和經過核准的企業，採購輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。（路透）
新規上路後，阿聯政府和經過核准的企業，採購輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。（路透）

美國商務部10日發布通知說，阿聯如今符合美國出口管制法規的寬鬆待遇資格，理由是阿聯已採取措施，保護美國的敏感技術。這為阿聯採購各類先進技術鋪路，包括實現人工智慧（AI）雄心所需的半導體。

新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。新規也未限制這些機構可購買的晶片或其他先進產品數量。

近年來，阿聯投入大筆石油財富和政治資源，發展運算基礎設施，力圖成為中東和全球南方的AI樞紐。不過，這是在美國和以色列對伊朗開戰之前。戰爭期間，波斯灣地區多座資料中心遇襲，引發外界擔心，當地吸引海外科技投資的能力可能受到影響。

不過，這項政策一改，立刻引來華府國安鷹派反對。他們擔心，允許擴大向阿聯銷售AI晶片，可能威脅美國國家安全。曾在川普和拜登政府任職、現為美國外交關係協會資深研究員的麥奎爾（Chris McGuire）警告，這可能讓中國大陸有機會取得美國技術，也會拖慢美國的AI建設。

麥奎爾在社群平台X發文說：「這將帶來極大的國安風險。阿聯將像如今在石油市場的地位一樣，成為全球舉足輕重的AI運算樞紐，卻也會成為中國取得美國技術的後門。更重要的是，這將使美國原已極為嚴重的AI晶片短缺雪上加霜，拖慢美國的AI建設。」

國安疑慮主要在於，中國大陸可能取得運往阿聯的AI處理器，無論是透過實體轉移晶片，或透過雲端使用這些晶片的運算能力。對中鷹派尤其點名G42，這家公司過去和華為有關聯，但近日已尋求和這家大陸科技巨人切割。

獲准免申請許可即可採購AI晶片的阿聯企業，也包括G42旗下的Core42。由G42支持的阿布達比基金MGX，也另外獲准享有寬鬆待遇。新規還允許八家美國公司和旗下阿聯子公司，不必申請許可即可採購AI處理器，包括亞馬遜、Google、蘋果、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文（Oracle）和馬斯克旗下xAI。

美國 美國商務部 中東

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