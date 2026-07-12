Fed 重申 致力穩定物價

美國聯準會（Fed）10日向國會提交的貨幣政策報告指出，因關稅影響持續發酵、戰爭引發能源成本上升，以及人工智慧（AI）建設熱潮帶動需求，去年開始形成的物價壓力在今年春季進一步加劇。目前美國通膨高於2%的目標，Fed重申將致力實現價格穩定。

最新數據顯示，聯準會偏好的通膨衡量指標：個人消費支出物價指數（PCE），5月年增率約為2%的兩倍。報告寫道：「價格穩定是經濟穩健運行的基礎」，「委員會已準備好果斷採取行動，確保長期通膨預期繼續保持穩定」。

就業方面，Fed的報告指出，「勞動市場已趨於穩定，勞動需求與供給大致保持平衡」。

這是Fed新主席華許上任後提交給國會的首份貨幣政策報告，整體基調對美國經濟表示樂觀，認為經濟成長穩健，勞動生產率強勁，銀行體系幾乎未顯現風險。華許預定本周二、三兩天，分別出席眾議院與參議院的委員會，就貨幣政策作證。

報告在討論貨幣政策規則的章節中，華許形容這些規則是「努力追求的方向」，因此，雖提及多個不同政策模型目前建議有必要升息，但報告隨即提醒市場，不宜對此過度解讀。

華許先前已強調Fed決策官員需要擴大觀察通膨指標的範圍，以更準確地了解價格壓力情況。