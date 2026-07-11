快訊

不斷更新／高雄等8地區宣布了！巴威中颱暴風半徑縮小 全台12日停班課一覽

巴威直衝風雨卻不大？宜蘭人擠爆百貨 感謝「護國神山」：穩睡一晚上

「披頭散髮仍是巨無霸」中投彰花脫離巴威警報範圍 陸警縮小至8縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳15日赴日本參加這家公司活動 感念當年救了輝達一命

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳15日將前往日本，參加輝達與日本遊戲大廠Sega合作30周年慶祝活動。路透社
輝達執行長黃仁勳15日將前往日本，參加輝達與日本遊戲大廠Sega合作30周年慶祝活動。路透社

輝達執行長黃仁勳15日將特地前往東京，出席輝達與日本遊戲大廠Sega合作30周年的慶祝活動。他之所以會如此重視這場活動，是因為當年Sega在輝達瀕臨破產之際給了輝達一筆救命錢，這件事讓黃仁勳至今都對Sega感念在心。

輝達日本GeForce官方X（@NVIDIAGeForceJP）8日突然釋出這場活動的訊息，活動地點在日本東京的「GiGO秋葉原3號館」，活動當天除了黃仁勳將出席外，輝達的超級晶片RTX Spark也將於這場活動上首次在日本亮相。

該活動採邀請制。只要在12日前發文附上「與輝達或Sega之間回憶」的照片、影片或小故事等，就有機會收到邀請函，參與活動者還有機會現場抽到一張RTX 5090 FE顯示卡。

黃仁勳曾在2024年的一場專訪分享過，在才剛成立三年的1996年，輝達曾一度瀕臨破產，所幸當時有一名Sega主管對其信任並慷慨解囊，才讓輝達得以免於破產。

當時輝達原本要為Sega的下一代遊戲機Dreamcast設計繪圖處理器（GPU），但卻因與當時新興的DirectX應用程式介面不相容而失敗。不過，Sega高層仍稱讚輝達的努力，並對當時年輕的黃仁勳充滿信心，因此反而還投資了輝達團隊500萬美元。這筆投資讓輝達有了喘息空間，可最終擺脫原先的繪圖架構，並在隔年推出與DirectX相容的RIVA系列，隨後又在1999年推出勢不可擋的GeForce系列。

黃仁勳 輝達 GeForce SEGA 日本

延伸閱讀

輝達奪CPU大單 帶旺台積電先進製程業績持續熱轉

跟黃仁勳一樣！3星座天生有「賺錢鼻」…天蠍創造機會、他買AI大賺

川普政府扶植…華爾街日報揭英特爾瞄準台積電這領域 「競爭最有勝算」

AMD最新AI晶片成本減半！反被達人潑冷水：關鍵問題未解、「它」更值得關注

相關新聞

黃仁勳15日赴日本參加這家公司活動 感念當年救了輝達一命

輝達執行長黃仁勳15日將特地前往東京，出席輝達與日本遊戲大廠Sega合作30周年的慶祝活動。他之所以會如此重視這場活動，是因為當年Sega在輝達瀕臨破產之際給了輝達一筆救命錢，這件事讓黃仁勳至今都對Sega感念在心。

全球金融市場迎來夏季完美風暴？專家緊盯這3大潛在爆點

分析師警告，金融市場正面臨一場幾近完美的夏季風暴，隨著經驗豐富的交易員與投資老手去度假而由資淺者留守，市場交易量傾向萎縮，在缺乏新資訊提供指引下，從股市、債市到匯市，幾乎一切資產行情擺盪加劇。

日本確定打價格戰！Rapidus社長稱2奈米報價將低於台積電 專家揭風險

日本晶片國家隊Rapidus社長小池淳義本周稍早在一場演講中表示，一旦Rapidus建立起量產體制，就會把尖端半導體的售價設得比台積電更低。他說，這是因後發企業進入市場「在價格上不能輸」。

川普政府扶植…華爾街日報揭英特爾瞄準台積電這領域 「競爭最有勝算」

美國總統川普政府將振興英特爾（Intel）視為半導體戰略要務，盼藉由政府資金與政策支持，協助這家昔日晶片大廠重振晶圓代工...

SK海力士美國掛牌大漲 台積電和ASML法說接棒成晶片行情焦點

SK海力士赴美掛牌首日大漲13%，重燃投資人對AI交易的熱情，也帶動美股在財報季登場前走高。投資人評估晶片行情是否出現疲態之際，台積電（2330）和艾司摩爾（ASML）法說會將接棒成為下周最受關注的焦點。

iPhone和Mac晶片全用英特爾 美媒曝恐是蘋果去年豁免晶片關稅條件

最近傳出英特爾可望為一些新的蘋果Mac和iPhone製造晶片，美媒披露這可能與去年蘋果進口晶片獲得重大關稅豁免有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。