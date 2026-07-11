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日本確定打價格戰！Rapidus社長稱2奈米報價將低於台積電 專家揭風險

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本晶片國家隊Rapidus，預定明年下半年量產2奈米製程產品。路透社
日本晶片國家隊Rapidus，預定明年下半年量產2奈米製程產品。路透社

日本晶片國家隊Rapidus社長小池淳義本周稍早在一場演講中表示，一旦Rapidus建立起量產體制，就會把尖端半導體的售價設得比台積電更低。他說，這是因後發企業進入市場「在價格上不能輸」。

Rapidus計劃明年度下半年量產2奈米製程產品。小池表示，台積電獨霸全球先進製程半導體代工市場，Rapidus要競爭，產品價格「至少會以相同或略低的價格來應對」。他強調，在爭取客戶方面，將以建構比台積電效率更高的生產體制為目標，迅速並靈活回應客戶需求。

半導體產業觀察家希洛夫在科技資訊網站Tom's Hardware上撰文指出，Rapidus明年實現2奈米晶片量產時，每片代工價格估會在300萬至350萬日圓，以目前匯率，約是1.86萬至2.16萬美元。這水準遠低於台積電N2製程現在每片3萬美元的報價，而與南韓三星電子SF2製程傳出的每片約2萬美元報價相當。實際價格受到匯率影響，不過Rapidus現已明顯希望以遠低於台積電的價格，做為競爭策略。

希洛夫點出Rapidus打價格戰的風險。

他說，Rapidus預定明年下半開始量產2奈米晶片，但新廠的產能爬升需要時間，估計要到2028年時，才能真正達到具規模的產量，可是到那時候，台積電的N2製程就已不再是其最先進的製程節點。台積電到2028年時，應該已開始大規模採用A16製程和第三代2奈米N2X製程。

所以，台積電2028年在2奈米製程技術預料仍將保持相當優勢，能與之競爭的少數手段之一，或許是較低的價格。可是Rapidus僅有一座晶圓廠運作又採低報價策略，希洛夫認為，或許比起讓公司獲利，更容易導致虧損。

希洛夫表示，Rapidus在製程技術上有個優點，就是所有製程步驟採用單片晶圓（Single Wafer）處理技術，此方法可大幅縮短生產周期。Rapidus據媒體報導目前正與超過60家潛在客戶洽談，主要為海外企業。較低報價加上更短的生產周期，是否足以讓Rapidus從台積電手中搶走客戶？仍待時間驗證。

台積電 晶片 半導體 奈米

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