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SK海力士：2027年記憶體供應最吃緊

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

SK海力士執行長郭魯正表示，全球記憶體產業將在2027年迎來史上最嚴重的供應短缺。他預期，儘管公司積極擴充產能，未來10年記憶體需求仍將持續超越公司的供應能力。

路透社報導，郭魯正今天接受路透社專訪時表示：「我們預測，從供應的角度來看，明年將會是這個產業史上最糟糕的一年。」而受訪當天，正是這家韓國記憶體晶片大廠在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌交易的日子。

他說：「我們的客戶需求持續攀升，但我們的產能卻有限。我們仍然預測，即使在2030年之後，客戶需求依舊會高於我們的供應能力。不過，我們正竭盡全力來解決這個問題。」

郭魯正發表這番談話之際，正值SK海力士（SKHynix）迎來亮眼上市表現。SK海力士因率先投入開發輝達（Nvidia）晶片組採用的高頻寬記憶體（HBM），已躍升為AI供應鏈的重要企業。

郭魯正也表示，美國仍是未來晶圓製造投資的幾個候選地點之一，但目前尚未做出任何決定。

他表示，公司將優先考慮能以具競爭力的製造成本，提供充足土地、電力、水資源及技術人才的地點。

郭魯正表示：「如果這些條件得以滿足，美國、日本和東南亞都將在我們的考慮範圍內。目前還沒有任何定案，我們正在評估哪一個地點能夠提供最大的商業優勢。」

SK海力士 Nvidia 美國

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