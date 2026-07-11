SK海力士赴美掛牌首日飆13% 執行長預測記憶體短缺將延續至2030年後

SK 海力士創下美國市場史上最大外國企業發行規模最高紀錄後，周五首日交易大漲 13%。

SK 海力士發行的美國存託憑證（ADR）周五在紐約首日交易收在每股 168.01 美元，低於 170 美元開盤價，但仍遠高於周四定價的 149 美元。即使資料中心支出能否持續的疑慮一度震動晶片股，市場仍順利消化 SK海力士 265億美元的發行案。彭博彙整資料顯示，籌資規模位例史上第三大首發案。

SK 海力士執行長郭魯正在那斯達克敲響開盤鐘時說：「今天是非常值得驕傲的一天，也是真正屬於 SK 海力士的歷史性一天。HBM 正處於 AI 革命的核心。」

對看多記憶體股的投資人來說，問題在於，隨著生產瓶頸緩解，這波所謂超級周期能否延續。

郭魯正接受彭博訪問時說：「我們一直都是景氣循環產業，所以過去本來就有起有落。」但他這次在首次接受美國媒體訪問時也說，「情況顯然已經改變」。ChatGPT時代帶來的記憶體供應短缺持續不退，已波及整條供應鏈，並推高從 iPad 到 Xbox 遊戲機等各類產品價格。

郭魯正說，如今客戶會主動找SK 海力士洽談長期供應協議。他說：「他們相信短缺情況會持續更久。」他並預測，供應缺口可能延續到 2030 年之後。

SK 集團會長崔泰源接受彭博電視訪問時也說：「我相當有信心，需求會持續成長，而我們的供應能力永遠追不上。」

崔泰源也說，SK 海力士如今正和客戶簽訂多年期協議，有助確保需求更加穩定。他說：「這已不再是景氣循環事業。」他說，即使景氣下滑，長期協議也有助維持出貨量和記憶體價格，「所以這其實讓我們進入一個不同階段」。

崔泰源說，這家晶片製造商也在考慮以新方式銷售技術使用權，包括一個稱為「記憶體即服務」的概念。他暗示，客戶未來或許可以租用記憶體使用權，而不是購買實體半導體，但他未說明具體計畫。

崔泰源說，記憶體晶片供需可能要等到全球實現通用人工智慧（AGI）後，才會恢復正常。AGI 通常泛指 AI 系統整體智慧超越人類的階段。他說：「在那之前，我們需要大量記憶體。」

Gabelli Funds 研究分析師 Ryuta Makino 說：「就記憶體市場而言，我認為直到至少 2028 年，供需都會非常吃緊，這一點已有很高能見度。」

SK海力士ADR的交易表現，證明赴美上市確實有其道理。ADR目前比首爾掛牌普通股的收盤價溢價約16%，原因之一是南韓股票轉換為ADR受到限制，也已縮小SK海力士和同業美光（Micron）的評價差距。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說：「美國投資人顯然早就有意買進SK海力士股票。」他舉例說，Roundhill記憶體ETF（DRAM）的規模驚人成長，並說這檔基金一直是投資人間接投資SK海力士和三星的管道。

他也說：「話雖如此，買進這些ADR的顯然不全是長期投資人，因為成交量已相當於流通在外ADR的一半。」