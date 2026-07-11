兩個貨架開始創業 加拿大燈具大廠Matteo榮獲金舶獎

加拿大燈具大廠Matteo Lighting榮獲今年全國商總「品牌金舶獎」，創辦人台裔企業家余東寰（Denny Yu）說，公司創立初期一度付不出員工薪水，幸虧一年辛苦奠基，獲得客戶信賴，直接下了一筆大單，讓他的公司從2個貨架開始，一路茁壯成為5萬呎廠房的標竿企業。

余東寰在青少年時期隨父母移民加拿大，學建築設計，不想承接家族生意，決定自己闖闖。「當時父母不是很高興，所以一分錢也不願意給我。」

2010年27歲時，因為幫一家燈具公司拍商業攝影而結識老闆，該老闆鼓勵他試試賣燈。「讓我承租他倉庫2個貨架，對當時身上只有不足5萬加元（約100萬新台幣）的我來說，這是一個可負擔的創業開端，我就決定試試了。」

余東寰鎖定的是B2B銷售模式，不是直接面對消費者。因為懂設計，一開始就走品牌設計的路線，針對客戶需求來設計燈具和生產。

第一年幾乎沒有什麼銷售業績，都是很零星的100、200加元的生意，頂多有個上千加元訂單已經很不錯了。余東寰說：「我是個行動派的人，當時有客戶來詢價，我總是在一天之內可以和位於中國的工廠聯繫上，也可以很快完成設計與打樣工作，迅速給出報價單。」

當時Matteo是個新品牌，沒有知名度，余東寰很誠心聽客戶需求、調整產品細節，相信做生意不是一次交易，而是一段建立信任的過程。「就在我真的幾乎要發不出員工薪水之際，一個與我往來一年的客戶終於下單了，那是一筆30多萬加元的大單，我當時激動地都流淚了，更領悟到要做好一個品牌真的需要時間累積，不是你告訴別人自己有多好，而是客戶願意相信你有多好。」

余東寰不僅在客戶服務上很認真、仔細，對於工作環境和產品維護等細節也都很講究。他的廠房內包括鋼鐵貨架、地面感應軌道、防火灑水和空調系統等都按照最高規格建設安裝。「光是倉儲貨架就耗費我50萬加元（約1150萬新台幣）成本，但我不想像別的工廠一樣隨便釘個木頭架子，可能只要2萬加元，卻很危險，我不希望員工在一個有風險的環境下工作。」

從2個貨架開始的Matteo，一開始只賣10種款式的燈，如今公司在卑詩省艾伯茨福德市（Abbotsford）的廠房已達5萬多呎、有3000多種款式的燈，在美國拉斯維加斯也設立據點，產品銷至北美洲各地，住宅照明、商業大樓等都看得到產品，年營收約2000萬加元（約新台幣4.5億元）。

談到近年全球市場變化，美國關稅政策確實帶來新挑戰。余東寰坦言，關稅提高增加了企業成本，也影響供應鏈布局，但這並不是Matteo單一企業面對的問題，而是整個北美照明產業共同承受的考驗。

他說：「有挑戰也代表有新機會，當所有人都面臨相同環境時，比拚的就不是誰成本最低，而是誰更有品牌、更有設計能力，也更能提供讓客戶信任的服務。」

2026第八屆商總品牌金舶獎選出33家兼具品牌實力、創新能量與國際發展潛力的優秀企業獲獎，其中海外僑台商組有3家分別來自美國、加拿大和越南的企業獲獎，Matteo是其中之一。

獲得金舶獎，對余東寰來說是另一個層次的提升，讓更多台灣人認識Matteo。「台灣最大的優勢，在於完整而成熟的製造供應鏈。每一盞燈都包括很多配件，我相信可以在供應鏈上找到契合的夥伴。」

溫哥華經濟文化辦事處僑務組長郭淑貞很開心又有優秀的加拿大台裔企業家獲獎，她說：「海外台商是推動台灣經濟全球化的重要支柱，希望Matteo攜手更多台灣合作夥伴，結合加拿大品牌設計、市場通路，以及台灣卓越的製造能力，共同開發更多高附加價值產品，讓台灣供應鏈與國際品牌一起站上世界舞台。」