快訊

巴威颱風想再度睜開眼？ 粉專：受地形影響 路徑不排除南偏

聽新聞
0:00 / 0:00

SK海力士華爾街掛牌首日勁揚13% 美股收高

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

搭上人工智慧（AI）熱潮，韓國晶片大廠SK海力士（SK hynix）在華爾街掛牌首日股價大漲13%，美股今天收高。

作為AI晶片龍頭輝達（Nvidia）先進記憶體晶片的主要供應商，SK海力士受惠全球競相興建AI資料中心，近年獲利大幅攀升。

SK海力士的美國存託股分（ADS）發行價為每股149美元，首個交易日收在168美元。

道瓊工業指數終場上漲149.60點，或0.28%，收在52637.01點。

標準普爾500指數上漲31.75點，或0.42%，收在7575.39點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲74.72點，或0.29%，收在26281.61點。

費城半導體指數上漲7.161點，或0.06%，收在12967.164點。

SK海力士 海力士 華爾街

延伸閱讀

SK海力士登陸美股激勵AI概念股 亞股多收紅韓股領漲

晶片股領漲 美股3大指數收高

美股早盤／SK海力士上市倒數！中東情勢仍受注目 費半跌1%、Meta勁揚6%

美股收盤／四大指數收紅 美光領費半大漲3%淡化美伊衝突干擾

相關新聞

伊核議題 外媒：美伊持續技術性談判

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，總統川普本周雖下令美軍空襲伊朗，但一位美國官員說，美伊仍持續致力核議題的技術性談判，著眼於外交解決方案。但幾位美國官員表明，若有必要，美軍有為了可能對伊朗的空襲做若干準備，但他們目前仍讓外交打頭陣。

哈米尼葬禮結束…穆吉塔巴未公開現身 口罩男身分引猜測

根據伊朗前最高領袖哈米尼的官方社媒Ｘ帳號貼文，哈米尼十日清晨安葬其出生地：伊朗東北部的麥什赫德市（前譯馬什哈德）伊瑪目禮薩聖陵，結束自四日起、為期七天的一系列國葬。共數百萬人湧入麥什赫德哀悼。但外媒報導，哈米尼次子、三月繼任最高領袖的穆吉塔巴仍未公開現身。

荷莫茲海峽問題 美伊MOU各自解讀

美伊六月簽署的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）至今未讓人看見具體成果。華爾街日報九日報導，個中癥結在於第五點。川普政府認為，該條款代表重開荷莫茲海峽（下稱海峽）；伊朗強硬派則做對其利益最大化的解讀，認為對海峽擁有排他性的控制權及重要的施壓籌碼。

西班牙國防支出提高 川普態度1天軟化

美國總統川普和北約（ＮＡＴＯ）盟邦西班牙的關係，因國防開支的國內生產毛額（ＧＤＰ）占比及二月底開戰的美伊戰爭而緊張。但路透九日報導，他對西班牙的態度可以在一天之內，從恐嚇和威脅到稱讚。

澤倫斯基：與川普談到北京在烏俄戰角色

就北京對烏俄終戰和談的影響力，烏克蘭總統澤倫斯基九日說，他在「烏俄戰爭的背景下」，和美國總統川普討論中國大陸，兩人討論中國在這場戰爭的角色、中國對這場戰爭的參與及涉入或可能的參與或涉入，與中國的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。