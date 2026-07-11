SK海力士華爾街掛牌首日勁揚13% 美股收高

就北京對烏俄終戰和談的影響力，烏克蘭總統澤倫斯基九日說，他在「烏俄戰爭的背景下」，和美國總統川普討論中國大陸，兩人討論中國在這場戰爭的角色、中國對這場戰爭的參與及涉入或可能的參與或涉入，與中國的能力。

2026-07-11 00:00