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SK海力士華爾街掛牌首日勁揚13% 美股收高
搭上人工智慧（AI）熱潮，韓國晶片大廠SK海力士（SK hynix）在華爾街掛牌首日股價大漲13%，美股今天收高。
作為AI晶片龍頭輝達（Nvidia）先進記憶體晶片的主要供應商，SK海力士受惠全球競相興建AI資料中心，近年獲利大幅攀升。
SK海力士的美國存託股分（ADS）發行價為每股149美元，首個交易日收在168美元。
道瓊工業指數終場上漲149.60點，或0.28%，收在52637.01點。
標準普爾500指數上漲31.75點，或0.42%，收在7575.39點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲74.72點，或0.29%，收在26281.61點。
費城半導體指數上漲7.161點，或0.06%，收在12967.164點。
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