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SK海力士ADR以170美元開出 較發行價上漲14%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
SK海力士的美國存託憑證（ADR），10日在那斯達克交易所掛牌首日，開盤價報每股170美元。路透
SK海力士的美國存託憑證（ADR），10日在那斯達克交易所掛牌首日，開盤價報每股170美元。路透

SK海力士的美國存託憑證（ADR），10日在那斯達克交易所掛牌首日，開盤價報每股170美元，較IPO價149美元上漲21美元，漲幅約14%。

該股目前的股票代碼為SKHYV，也就是以『準上市』形式進行交易，並於7月13日開始正式交易，股票代號將改為SKHY。

此前該公司透過發行ADR募得265億美元，顯示儘管半導體類股在經歷一波驚人的漲勢後近期回檔，投資人對這個產業的熱情依舊。

SK海力士在南韓掛牌的股票已較兩周前創下的歷史高點回落約25%，但仍比一年前大漲約630%。

SK海力士 ADR 海力士

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