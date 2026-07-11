高盛分析日圓利差交易市況 20年最佳

華爾街認為，日圓利差交易浪潮還沒結束，高盛更認為利差交易情勢，正處於20多年來最佳。

高盛策略師詹金斯表示，在G10國家外匯市場上，比起2000年來幾乎任何一個時間點，押注利差交易最好的時候都是現在。他表示，高盛目前青睞在未來幾個月以日圓、瑞郎或歐元做為融資貨幣，來進行這類交易，投資其他收益率更高的貨幣。

多重因素提振了這種交易的吸引力。高盛表示，全球主要已開發經濟體的利率已穩定居於不同水準的高位，為投資人創造了異常廣大的利差，加上匯率波動也下降至歷史低位。摩根大通指數顯示，匯率波動性正徘徊在接近2020年來最低水準。

彭博彙整數據顯示，這些因素幫助今年G10貨幣利差交易報酬率達到約8%，超越全球債券、黃金和比特幣，但仍落後於股票。

只要匯率繼續維持普遍穩定，避險基金和資產管理公司等就會利用利差交易。但由於這種交易的收入是逐漸累積的，虧損可能在幾分鐘內發生，突然出現的波動可能引發部位的快速平倉，加劇波動。