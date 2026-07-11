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Nike與Adidas搶足球商機

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

全球兩大運動品牌Nike和Adidas，在本屆世足賽花數以百萬美元計的經費，激烈較勁，對美國未來的足球商機勢在必得。市場研究公司尼爾森的報告顯示，足球已成為美國成長最快的運動之一，主要是由美國職業足球大聯盟（MLS）帶動，現已有逾6,200萬人關注足球，這令美國成為全球第四大的足球迷市場。

Nike執行長希爾在6月財報說明會上，提到足球已列為最重要的發展領域之一，他說：「世界盃是體育界競爭最激烈的戰場之一，我們將以最佳狀態迎戰。」Nike全球足球副總裁安德拉德強調世足賽「將是個成長加速器」。Adidas品牌行銷資深副總裁墨菲也表示，「世足賽的重要性怎麼強調都不為過，影響非常大」。本屆世界盃，Adidas贊助了14支球隊，Nike贊助12支。兩家公司都在美墨加三個主辦國境內砸下鉅資，舉辦活動，推出球星廣告，同時發表限量版新款球鞋、球衣及裝備。

對Nike而言，則更加承受不起再次失利。因為自2024年以來，Nike一直難以提振銷售成績，但同期間Adidas的銷售持續成長。兩家公司的決鬥如果聚焦德國國家足球隊的話，那Nike已先攻下極具話題性的一城，那就是德國隊下屆世界盃確定改穿Nike球衣，70多年來首次不穿德國品牌Adida球衣。

Nike 世足賽 世界盃

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