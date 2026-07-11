聽新聞
0:00 / 0:00

日本阻貶 找退休基金支援…盼減日圓結構性賣壓

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本財務大臣片山皋月表示，將探索鼓勵日本政府退休投資基金（GPIF）等退休金基金，加碼投資國內金融資產之道。路透
日本財務大臣片山皋月表示，將探索鼓勵日本政府退休投資基金（GPIF）等退休金基金，加碼投資國內金融資產之道。路透

日本財務大臣片山皋月10日表示，將探索鼓勵日本政府退休投資基金（GPIF）等退休金基金，加碼投資國內金融資產之道，帶動日圓匯率與日本長債價格10日盤中走揚。策略師認為這項政策將嘉惠日本國內資產，但對日圓長期走勢展望的看法分歧。

日圓兌美元10日盤中勁升0.7%，報161.29日圓兌1美元，走勢與價格相反的日本10年期公債殖利率下跌10個基點到2.775%，20年期公債殖利率跌11.5個基點到3.75%，30年期與40年期殖利率也各挫跌至少8個基點。

片山在被問到政府對於投資AI等戰略領域的計畫時表示，「我們的優先要務是鼓勵家庭、和GPIF等退休金基金，擴大投資日本金融資產，我們有意追求能支持這個目標的政策」，「我們希望確保民眾能直接受益於日本的經濟成長」。

這些言論暗示日本希望在進入經濟成長的新階段之際，讓更多家庭與機構儲蓄轉向國內資產，減少配置到海外證券的資金，從而有助減輕日圓面臨的結構性賣壓，並支撐公債市場。GPIF管理293.6兆日圓（1.81兆美元）的資產。

策略師預期，若日本推動這項政策，將嘉惠日本國內資產，成為日圓與日本當地資產的利多，也可能抑制日本超長期公債的賣壓，可望幫助延續日本股匯債市的「三重漲勢」，因為GPIF管理的資產規模大到「無法忽視」，可能影響其他退休金基金跟進，若日本機構配置到外國股債的資金減少，自然能減輕日圓的貶值壓力。

不過，也有策略師審慎看待日圓潛在的升勢。道富銀行東京部門外匯銷售主管海田一茂則認為，GPIF不歸片山管轄，而是由厚生勞動省監督，片山無法直接要求GPIF做出改變，且GPIF改變投資策略須要走既定流程，可能花費大量時間。

分析師認為，由於總經背景沒變，日圓升勢難以長久，若片山的最新言論是表達日本政府只是想設法緩解通貨再膨脹政策的痛苦、而非放棄，那麼弱勢日圓的更廣泛題材未變。

日本 基金 殖利率

延伸閱讀

日債殖利率 衝30年高點

日圓買日股基金 有潛利

日銀可能升息？日圓兌美元止跌回升

日本2026最大破產案 支付代行商全東信負債249億元

相關新聞

伊核議題 外媒：美伊持續技術性談判

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十日報導，總統川普本周雖下令美軍空襲伊朗，但一位美國官員說，美伊仍持續致力核議題的技術性談判，著眼於外交解決方案。但幾位美國官員表明，若有必要，美軍有為了可能對伊朗的空襲做若干準備，但他們目前仍讓外交打頭陣。

哈米尼葬禮結束…穆吉塔巴未公開現身 口罩男身分引猜測

根據伊朗前最高領袖哈米尼的官方社媒Ｘ帳號貼文，哈米尼十日清晨安葬其出生地：伊朗東北部的麥什赫德市（前譯馬什哈德）伊瑪目禮薩聖陵，結束自四日起、為期七天的一系列國葬。共數百萬人湧入麥什赫德哀悼。但外媒報導，哈米尼次子、三月繼任最高領袖的穆吉塔巴仍未公開現身。

荷莫茲海峽問題 美伊MOU各自解讀

美伊六月簽署的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）至今未讓人看見具體成果。華爾街日報九日報導，個中癥結在於第五點。川普政府認為，該條款代表重開荷莫茲海峽（下稱海峽）；伊朗強硬派則做對其利益最大化的解讀，認為對海峽擁有排他性的控制權及重要的施壓籌碼。

西班牙國防支出提高 川普態度1天軟化

美國總統川普和北約（ＮＡＴＯ）盟邦西班牙的關係，因國防開支的國內生產毛額（ＧＤＰ）占比及二月底開戰的美伊戰爭而緊張。但路透九日報導，他對西班牙的態度可以在一天之內，從恐嚇和威脅到稱讚。

澤倫斯基：與川普談到北京在烏俄戰角色

就北京對烏俄終戰和談的影響力，烏克蘭總統澤倫斯基九日說，他在「烏俄戰爭的背景下」，和美國總統川普討論中國大陸，兩人討論中國在這場戰爭的角色、中國對這場戰爭的參與及涉入或可能的參與或涉入，與中國的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。