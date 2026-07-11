Meta自研AI晶片 台積代工 祖克柏反駁產能過剩

Meta執行長祖克柏接受彭博專訪時，否認該公司算力過剩，而是評估將部分AI基礎設施出租給外部客戶，是否能創造更多價值。另據路透報導，Meta的「Iris」自研人工智慧（AI）晶片擬9月開始生產，由台積電代工生產，作為明年將整體算力提升至14 GW計畫的一環。

Meta 9日推出新版AI模型Muse Spark 1.1，這是一款代理式程式設計模型，試圖在關鍵市場領域與 OpenAI和Anthropic展開競爭，而且首度針對開發人員推出付費版本。

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對此祖克柏說，該模型將會是市場上價格最具競爭力的選項。

他表示，新模型的進展在於代理能力，Muse Spark 1.1擁有「業界最先進，或非常接近最先進水準」的代理式推論能力與工具使用能力，而且在程式設計方面也大有提升，Meta內部員工已經利用它來開發各種應用程式的產品與功能。

Muse Spark 1.1是Meta首次針對企業使用進行收費的AI模型，意味著Meta終於有機會直接將AI產品商業化，開闢一項新的營收來源。最初版本的Muse Spark是在4月發表，當時僅開放給少數合作夥伴。

祖克柏說，由於這不是一個開源模型，「我認為這是我們第一次真正打造一套實實在在的API（應用程式介面），而且價格會非常具有攻擊性與吸引力。」

Meta還將推出全新的Meta Model API系統，用於向開發者收取費用。

其API定價約為OpenAI和Anthropic旗下頂尖模型廣告價格的25%左右。祖克柏表示，開發者可以免費使用Meta的模型，但免費額度有限；當使用量達到一定的token（ 詞元）門檻後，就必須付費。開發人員可透過這套系統使用Muse Spark 1.1。

祖克柏強調，這樣的定價策略是讓Meta的技術被更多人使用，「其他一些AI實驗室的定價非常高，而且利潤率非常驚人」，「我們認為，市場確實存在一個機會，就是以更負擔得起的成本，提供先進等級或非常高水準的AI能力。」

關於本月稍早傳出，Meta計劃成立全新的Meta Compute部門，將資料中心的運算能力對外提供服務，祖克柏對此否認Meta算力過剩，而是在整體AI算力供不應求的環境下，他在思考將部分AI基礎設施租給外部客戶是否能創造更多價值。他說，Meta發展雲端業務的機會「始終存在，只要我們想做，隨時都可以」。

路透看到的備忘錄顯示，Meta計劃今年部署7GW運算基礎設施，明年將運算能力倍增，總容量提升至14GW。