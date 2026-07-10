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美國石油及油品庫存偏低 供給仍然緊俏

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
儘管國際油價一度跌回到接近中東戰爭之前的水準，通過荷莫茲海峽的油輪數量也逐漸增加，但美國石油庫存還需要更長時間才能恢復，供給依舊緊俏。美聯社
儘管國際油價一度跌回到接近中東戰爭之前的水準，通過荷莫茲海峽的油輪數量也逐漸增加，但美國石油庫存還需要更長時間才能恢復，供給依舊緊俏。美聯社

儘管國際油價一度跌回到接近中東戰爭之前的水準，通過荷莫茲海峽的油輪數量也逐漸增加，但美國石油庫存還需要更長時間才能恢復，而近日美、伊重新開戰使石油供應更難趨於寬鬆，並使原油與油品價格再度上漲。

美國能源部指出，上周五為止的一周期間美國商用石油庫存增加300萬桶，是連10周下降之後首度回升。但石油庫存中心庫辛市的存油量仍然偏低，並已降到營運下限，使提取更多原油變得更困難。此外，政府營運的戰略儲油量仍持續下降，維持在1983年以來最低水準。

休士頓顧問業者Lipow Oil Associates公司總裁利波表示，「今年稍後石油市場仍可能出現最令人擔憂的情況，因為庫存量一直維持在最低的營運水準。要使油價恢復平衡，唯一的方法就是先讓油價上漲，進而抑制需求」。

能源業主管及分析師不預期油價將再度漲到每桶100美元以上，但若荷莫茲海峽再度關閉，可能威脅到美國的能源安全。如果美國被迫進一步提取庫存，可能會限制其因應全球石油供應中斷或颶風等天然災害的能力，這些災害可能破壞燃料供應鏈，使燃料價格再度漲到令消費者及其他買家卻步的水準。

預料美國及其他國家將需要數月、甚至數年時間才能重建石油庫存；短期內補充庫存的挑戰是油輪從中東航行到目的國的時間拖長。

市場情報公司Kpler預測，到7月底時美國原油出口量可能低於每日400萬桶，為2月衝突爆發前以來的最低水準。柴油、汽油等油品市場也未趨於寬鬆，墨西哥灣區汽油庫存量比正常水位下降720萬桶，遠低於五年平均水準。飛機燃料庫存平穩，但柴油庫存卻降到2000年代初期以來最低。

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