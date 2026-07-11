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美聯準會改革小組 大咖雲集 華許匯集諾貝爾經濟學獎得主、產官學界巨頭

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
諾貝爾獎得主沙金特將出任Fed通膨框架小組負責人，2013年曾應本報邀請來台演講。聯合報系資料照
諾貝爾獎得主沙金特將出任Fed通膨框架小組負責人，2013年曾應本報邀請來台演講。聯合報系資料照

美國聯準會Fed）主席華許9日公布五大改革工作小組的負責人，匯集產官學界名流，包括曾應《經濟日報》邀請到訪台灣的2011年諾貝爾經濟學獎得主沙金特（Thomas Sargent）、英國央行前主席金恩（Mervyn King）、沃爾瑪前執行長董明倫（Doug McMillon）等人。

華許9日表示，這些工作小組負責人都是「來自各領域的頂尖人才」。工作小組將檢視Fed的溝通策略、資產負債表、對現有數據來源的使用與依賴、生產力與就業，及通膨框架，在Fed幕僚的支持下，設定華許治下Fed的改革議程，但權限僅限建議，制定貨幣決策的聯邦公開市場操作委員會也沒有遵循的義務。

華許五大改革工作小組負責人
華許五大改革工作小組負責人

Evercore ISI副董事長古哈指出，華許挑選的專家團隊都是廣受市場、Fed幕僚及FOMC成員信任的人選，顯示是要推行溫和的技術官僚式變革，而非為改而改。

溝通小組負責人包括金恩、巴西央行前總裁佛拉嘉，及曾任職於美國財政部與紐約聯準銀行的費雪。金恩2003-2013年擔任英國央行總裁，協助開啟央行透明溝通政策的時代，也曾主張前瞻指引已成為負擔。費雪曾在紐約聯準銀行效力16年，佛拉嘉帶領巴西挺過貨幣危機，並建立通膨目標機制。

資產負債表政策小組負責人包含拉姜、曾任Fed理事的哈佛大學經濟學家史坦，和曾在美財政部工作的戴南。

數據工作小組的負責人為董明倫、哈佛大學經濟學家契提、及芝加哥大學經濟學家莫菲將共同領導數據工作組，對Fed如何精進了解經濟數據，提出建議。

Fed 美國聯準會 華許

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