紐約聯準銀總裁憂AI引爆通膨

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）說，在推升美國通膨的各項因素中，他最關注人工智慧（AI）帶動的需求；他表示，若這股需求持續強勁，可能迫使聯準會（Fed）升息。

彭博資訊報導，威廉斯9日在紐約聯準銀主辦的會議上表示，如果AI帶來的需求持續超過供給，進而引發通膨，「我確實認為，面對這種情況，不能將其視為可以忽略的暫時現象」。他並指出，如果通膨壓力最終比他的基準預期更加頑強，「那麼貨幣政策必須有所回應」。

另一方面，他也說，如果情況並未演變至此，通膨也以較為溫和的方式發展，「我認為目前的貨幣政策已屬適當，展望未來也是如此」。

威廉斯指出，如果今年下半年核心個人消費支出（PCE）月增率維持在0.2%，將印證他對通膨持續降溫的看法；「但若高於此一水準，就代表通膨壓力可能更為持久」。

他也預期，儘管中東戰火重燃，但能源價格在年底前不會持續上漲，「市場依舊預期未來六至12個月油價將回落，我想這是一個相當合理的基本情境」，「我認為，從基本面來看，能源價格可能已在高點徘徊，後續將逐步跌落」。

不過，威廉斯拒絕披露他在7月底Fed決策會議上的投票意向。