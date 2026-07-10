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美股早盤／SK海力士上市倒數！中東情勢仍受注目 費半跌1%、Meta勁揚6%

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美股早盤／SK海力士上市倒數！中東情勢仍受注目 費半跌1%、Meta勁揚6%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股10日早盤接近平盤，投資人期待SK海力士ADR掛牌上市，但中東情勢也讓人擔憂。法新社
美股10日早盤接近平盤，投資人期待SK海力士ADR掛牌上市，但中東情勢也讓人擔憂。法新社

美股10日早盤在平盤附近波動，投資人一邊引頸期待南韓晶片巨擘SK海力士在那斯達克掛牌，同時最新一波加劇的中東衝突，也正煽動他們對通膨的恐懼。

道瓊工業指數10日早盤上漲46點，或0.1%；標普500和那斯達克指數的漲幅不到0.1%；費城半導體指數跌1%；台積電ADR跌0.8%

SK海力士9日以每股149美元價格發行其美國存託憑證（ADR），籌得約265億美元。這檔ADR預計10日稍晚將在那斯達克全球精選市場，以「準上市」形式進行交易，並於13日開始正式交易。

在對資料中心和AI基建設施重金投資的預期帶動下，晶片股一直是今年AI交易漲勢最大的受益者之一，但對估值過高和獲利回吐的擔憂，也已導致該類股近期波動不斷。

半導體股早盤面臨了不小賣壓。英特爾下跌2.9%。記憶體大廠美光在前一天大漲4.5%後，10日早盤下滑逾2%。SanDisk挫1%，威騰電子也跌逾1%。

Meta則大漲6%，因該公司先前發表新的AI模型，以及路透報導顯示Meta在自研客製化晶片方面取得進展。

地緣政治風險也持續讓投資人緊張不安，在美軍攻擊伊朗南岸和東部地區後，伊朗武裝部隊9日對美方在波灣國家的軍事設施發動攻擊。

這最新一波的衝突升級，已導致市場再度擔心起這場戰爭對通膨的影響。但紐約聯準銀行總裁威廉斯9日表示，他不認為中東戰爭會導致能源價格在今年下半年持續上漲。

下周將公布的6月通膨數據將提供分析聯準會（Fed）政策路線的新判斷依據，Fed主席華許也預計將出席眾議院金融服務委員會的聽證會作證。據LSEG數據，市場目前預期Fed年底前將至少升息1碼。

美股 SK海力士

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