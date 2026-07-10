快訊

不斷更新／巴威颱風來襲…屏東也宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

陸警範圍再擴大！14縣市列入警戒 最快明清晨暴風圈觸陸

聽新聞
0:00 / 0:00

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
奈及利亞企業家丹格特（Aliko Dangote）。 法新社
奈及利亞企業家丹格特（Aliko Dangote）。 法新社

非洲首富、奈及利亞企業家丹格特（Aliko Dangote）因這次伊朗戰爭，意外成為大贏家。

丹格特旗下一座大型煉油廠，因工程延宕、投資額暴增一倍至200億美元，前後花了十年，才終於廠蓋好。煉油廠今年2月正好達到可以發揮全部產能的狀態，而就在2月底伊朗戰爭爆發，煉油廠得以及時向全球供應柴油、航空燃油與汽油，重點是，這些產品不必經由荷莫茲海峽運輸。

今年到目前為止，丹格特所建的這座非洲規模最大煉油廠，所生產的汽油、柴油及航空燃油產量均已增加逾70%。根據標普全球的資料，自4月以來，丹格特煉油廠更已成為全球最大的航空燃油出口商。

因為市場對石油提煉產品的需求激增，彭博億萬富豪指數顯示，69歲的丹格特的身價由今年初至今，增加約48.6億美元，達到約348億美元，全球排名上升到第65。

為進一步把握這波商機，丹格特計劃今年稍晚讓煉油廠先在奈及利亞證券交易所上市，尋求至少500億美元的估值。之後，還希望到海外股市掛牌，地點最有可能選擇美國紐約。

丹格特最初想要興建大型煉油廠，是看到奈及利亞長年存在的困境。奈及利亞做為西非主要產油國，雖然生產大量原油，卻幾乎將所有原油都出口至海外精煉，結果自己國內還要依賴成本高昂的進口燃料。

於是，丹格特再次把自己過去累積龐大財富的創業模式，應用到石油產業。他在1990年代之前，是奈及利亞最大的食糖進口商；之後投入製造業，不僅滿足國內需求，更讓奈及利亞成為食糖出口國。之後，他又在水泥產業成功複製相同模式。現在煉油廠也繳出亮眼成績。

伊朗 伊朗戰爭 非洲 奈及利亞 富翁

相關新聞

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

非洲首富、奈及利亞企業家丹格特（Aliko Dangote）因這次伊朗戰爭，意外成為大贏家。

OpenAI、Google賣AI模型給黑名單陸企！美遏中政策爆漏洞

OpenAI與Google持續將他們先進的AI模型賣給被美國國防部列入黑名單的中國大陸科技企業，這暴露出華盛頓當局在遏止北京AI發展方面的政策漏洞。

第三代Optimus加速推動量產 年底未達標馬斯克就「開除整個採購團隊」

陸媒《晚點LatePost》報導，特斯拉第三代Optimus初步設計已經定案，正加速推進量產，要求供應商年底前具備年產10萬台零件的能力，意味著這款人形機器人將正式走出實驗室、邁入量產階段。

罹罕病7年…OpenAI二把手西莫卸下全職職務 轉任顧問養病

美國矽谷高階主管西莫（Fidji Simo）今天宣布，她將卸下在OpenAI的全職職務，轉而擔任兼職顧問，專注於從慢性疾...

歐盟對大陸鴨肉啟動反傾銷調查 加劇貿易緊張關係

英國金融時報報導，歐盟執委會9日對中國鴨肉產品以低於市場價格傾銷的問題啟動反傾銷調查；如調查成立，歐盟將對中國新鮮、冷凍...

Fed華許公布改革小組負責人 諾貝爾經濟學獎得主、產官學界巨頭全入列

美國聯準會（Fed）主席華許9日公布五大改革工作小組的負責人名單，匯集產官學界名流，包括英國央行前主席金恩（Mervyn King）、印度央行前總裁拉姜、2011年諾貝爾經濟學獎得主沙金特（Thomas Sargent）、沃爾瑪前執行長董明倫（Doug McMillon）等人，也不乏美國總統川普的企業界盟友，例如為川普政府擘劃人工智慧（AI）政策藍圖的Andreessen Horowitz共同創辦人安德森（Marc Andreessen）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。