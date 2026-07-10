SK海力士登陸美股激勵AI概念股 亞股多收紅韓股領漲

韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）創紀錄的美國上市募資案，為近幾週遭遇賣壓的AI概念股注入新動能，亞洲股市今天多收紅，韓國綜合股價指數（KOSPI）領漲。

法新社報導，SK海力士發行美國存託憑證（ADR）籌集約265億美元，為投資人注入一劑強心針，顯示人工智慧（AI）熱潮依然持續，即便市場對估值過高及龐大資本支出心存疑慮。

SK海力士將其ADR定價為每股149美元，略高於其前一交易日在首爾股市的收盤價，將於今天在美國那斯達克（Nasdaq）證券交易所掛牌交易。

與此同時，市場也將焦點轉向即將登場的美股財報季。由於預期利率暫時仍將維持在較高水準，交易員正密切關注企業對產業的展望及投資計畫。

首爾股市Kospi指數今天盤中一度大漲逾5%，隨後漲幅收斂。前一交易日上漲約5%的SK海力士今天回跌，三星電子（Samsung）則上揚逾2%。

東京股市漲逾1%，日本科技投資巨擘軟銀集團（SoftBank）大漲逾10%，東京威力科創（TokyoElectron）與愛德萬測試（Advantest）皆上揚逾2%。

香港、新加坡、雪梨、曼谷及馬尼拉股市同步上揚，上海股市則小幅下挫。