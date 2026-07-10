第三代Optimus加速推動量產 年底未達標馬斯克就「開除整個採購團隊」

陸媒《晚點LatePost》報導，特斯拉第三代Optimus初步設計已經定案，正加速推進量產，要求供應商年底前具備年產10萬台零件的能力，意味著這款人形機器人將正式走出實驗室、邁入量產階段。

多位特斯拉供應鏈人士透露，該公司近期已向供應商提出Optimus人形機器人零組件的採購指引，要求在9月前將產能提升至每周1,000部，並在年底前進一步擴增至每周2,000至2,500部，亦即供應商屆時每年可向特斯拉供應約10萬部Optimus所需零組件。

據悉，馬斯克已在6月底的高層會議中，審閱並批准Optimus最新版本。事實上，特斯拉量產機器人的進度上已經落後於宇樹、智元等中國大陸公司，據悉馬斯克在會中向團隊下達明確指令：年底前必須達成產能目標，否則整個Optimus採購團隊都將遭到撤換。

自Optimus在2022年AI Day亮相以來，特斯拉幾乎未對外公布完整研發進展。供應鏈人士說，去年第4季至今，特斯拉每月僅採購約50部機器人所需零組件，團隊多數心力都投入重新優化設計。

特斯拉今年5月正式暫停Model S與Model X生產，將加州Fremont工廠產線改建為Optimus專用產線；特斯拉也正在德州興建新的機器人工廠。特斯拉副總裁陶琳先前透露，該公司計劃於今年底前實現大規模量產，目標為5萬至10萬部，2027年可望進一步提升至50萬至100萬部。

不過，馬斯克月初參訪Fremont廠時表示，Optimus初期量產速度將「極為緩慢」，因涉及約1萬個獨特零組件與全新製造流程，技術複雜度遠高於汽車生產。

特斯拉目前尚未公布明確銷售計畫，意味每台Optimus目前都將列為資本支出，而非營收。消息人士表示，雖然Optimus的量產需求仍可能調整，但特斯拉對供應商的潛在要求，是準備好每年10萬部機器人零組件的產能，否則可能拿不到訂單。