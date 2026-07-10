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歐盟對大陸鴨肉啟動反傾銷調查 加劇貿易緊張關係

中央社／ 台北10日電
英國金融時報報導，歐盟執委會9日對大陸的鴨肉產品以低於市場價格傾銷的問題啟動反傾銷調查；如調查成立，歐盟將對大陸新鮮、冷凍或煙燻鴨肉課徵關稅。美聯社資料照
英國金融時報報導，歐盟執委會9日對大陸的鴨肉產品以低於市場價格傾銷的問題啟動反傾銷調查；如調查成立，歐盟將對大陸新鮮、冷凍或煙燻鴨肉課徵關稅。美聯社資料照

英國金融時報報導，歐盟執委會9日對中國鴨肉產品以低於市場價格傾銷的問題啟動反傾銷調查；如調查成立，歐盟將對中國新鮮、冷凍或煙燻鴨肉課徵關稅。報導形容，這加劇歐中貿易緊張關係。

金融時報9日報導，根據聯合國糧食及農業組織的數據，全球每年生產500萬噸鴨肉，其中480萬噸來自中國。

歐盟執委會表示，中國的鴨農受惠於國家補貼、優惠貸款及平價飼料。中國進口鴨肉的數量及價格，都對於歐盟的銷量、定價及市場份額產生負面影響。

歐洲農民表示，這些低價進口鴨肉產品正在蠶食他們的銷售額與利潤。有5家不具名的歐洲生產商指當中存在「不正當競爭」。

報導表示，歐盟此次的反傾銷調查需時約1年。

因應歐中緊張的貿易關係，中國商務部長王文濤6月29日與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議，並在會後發表聯合聲明，指雙方正式成立中歐貿易投資磋商機制。

當時塞夫柯維奇表示，中國利用補貼、貨幣貶值和國家支持來提振出口，以維持其經濟成長，但強調「維持現狀絕非選項」。

塞夫柯維奇還警告，如果到10月仍未在遏制貿易逆差方面取得進展，歐盟將採取行動。

當時王文濤表示，歐方相關經貿工具及對中限制措施嚴重影響中歐正常經貿合作和全球產供鏈穩定，敦促歐方從中歐經貿關係大局出發，重視中方嚴正關切，避免經貿摩擦升級。

歐盟

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