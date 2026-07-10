OpenAI、Google賣AI模型給黑名單陸企！美遏中政策爆漏洞

OpenAI與Google持續將他們先進的AI模型賣給被美國國防部列入黑名單的中國大陸科技企業，這暴露出華盛頓當局在遏止北京AI發展方面的政策漏洞。

英國金融時報報導，上述兩家業者向該報證實，它們一直向阿里巴巴、百度及騰訊設於新加坡的子公司提供AI服務，而美國政府先前指控這些企業與中國軍方存在合作關係。

OpenAI表示，已於上月暫停阿里巴巴相關用戶使用其API（應用程式介面）的權限，因憂相關服務可能涉及非法用途。API可讓開發者遠端使用OpenAI的AI模型。

儘管這些交易目前仍屬合法，但此事再次引發外界要求美國政府對AI模型實施更嚴格的出口管制。美國政府已開始管制個別先進AI模型，例如Anthropic的Mythos、Fable，以及OpenAI的GPT-5.6等。

然而，美國尚未全面禁止陸企使用最先進AI軟體，即使這些企業被列入所謂的1260H名單，這是美國國會要求建立的黑名單，其中包含被指控與中國軍方有關的企業。

美國外交關係協會科技與國安專家麥奎爾（Chris McGuire）表示：「川普政府一直強調，美國必須在AI領域全面擊敗中國，但問題在於，他們並未採取任何真正能拖慢中國發展速度的出口管制措施。」

OpenAI對阿里巴巴相關用戶祭出封鎖措施，是因為懷疑對方涉及所謂的「模型蒸餾」，即開發者利用大型AI 模型的輸出結果，來提升競爭對手模型的能力。OpenAI發言人說，該活動已通報美國政府。

OpenAI表示，公司不允許中國境內直接使用其AI模型，但證實確實允許「部分具有中國股權或總部位於中國的企業」，在能夠執行安全防護措施並監控模型蒸餾行為的國家使用其工具。

Google則表示，其AI服務可在香港與新加坡提供，並受公司使用政策規範，其中包括禁止模型蒸餾。但Google也說，單靠地理區域限制並不足以降低模型蒸餾風險，因為能力較強的攻擊者很容易繞過這些限制。

阿里巴巴未立即回應媒體詢問。該公司上月已向美國法院提起訴訟，要求五角大廈將其自1260H黑名單中移除，並稱這項認定「獨斷且反覆無常」。百度拒絕置評；騰訊則未回應其如何使用美國AI模型的相關詢問。

相較下，Anthropic已禁止中國企業及其海外子公司使用其先進AI模型。該公司過去曾指控中國AI公司DeepSeek、月之暗面及MiniMax涉及模型蒸餾。