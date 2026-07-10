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罹罕病7年…OpenAI二把手西莫卸下全職職務 轉任顧問養病

中央社／ 舊金山9日綜合外電報導
40歲的西莫自2019年起罹患罕病，她將卸下在OpenAI的全職職務，轉而擔任兼職顧問。 美聯社
40歲的西莫自2019年起罹患罕病，她將卸下在OpenAI的全職職務，轉而擔任兼職顧問。 美聯社

美國矽谷高階主管西莫（Fidji Simo）今天宣布，她將卸下在OpenAI的全職職務，轉而擔任兼職顧問，專注於從慢性疾病中康復。

法新社報導，西莫於2025年年中加入人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI，擔任應用部門執行長，後來成為執行長阿特曼（Sam Altman）的主要幕僚之一。她在社群平台X上發文表示，3個月的病假讓她意識到，要讓自己康復比她原本預期的漫長且複雜。

西莫寫道：「我是因為過去多次未能下定決心，才會在現在做出這個決定。」她透露，在她罹病7年期間，她屢次忽視醫師要她放慢腳步的建議。

這位現年40歲的法裔美籍主管，自2019年起罹患神經免疫疾病姿勢性心搏過速症候群（postural orthostatictachycardia syndrome, POTS），今年4月因嚴重發作而請病假。

姿勢性心搏過速症候群是一種罕見疾病，目前沒有已知的治癒方法，患者的心臟會萎縮，導致無法維持正常血壓。姿勢性心搏過速症候群患者容易感到頭暈、昏厥，並伴隨心跳加速等不適症狀。

西莫離職是OpenAI一連串高層人事異動的最新一例。OpenAI最近幾年歷經高階經理流動，並申請攸關重大的首次公開募股（IPO）。

西莫說，她出身自地中海塞特港（Sete）一個捕魚家庭，之後一路晉升為矽谷高層，而推動她職涯發展的動力，也讓她從第一線退下來變得極度困難。

西莫寫道：「我從小就相信機會非常珍貴，當機會出現時，就必須雙手牢牢把握。尤其是任職於OpenAI，讓我覺得自己過去整個職涯就是為了這個機會打造。」

在接下OpenAI領導職位前，西莫曾於2021年擔任Instacart執行長，率領這家雜貨配送平台獲利。在此之前，她曾在Meta任職10年，支持Meta轉型發展影片領域。

儘管離開全職職位，西莫表示，她仍看好AI轉變醫療保健的潛力。她說，她將持續以顧問身分為OpenAI做出貢獻。

OpenAI ChatGPT

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