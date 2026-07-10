Fed華許公布改革小組負責人 諾貝爾經濟學獎得主、產官學界巨頭全入列

美國聯準會（Fed）主席華許9日公布五大改革工作小組的負責人名單，匯集產官學界名流，包括英國央行前主席金恩（Mervyn King）、印度央行前總裁拉姜、2011年諾貝爾經濟學獎得主沙金特（Thomas Sargent）、沃爾瑪前執行長董明倫（Doug McMillon）等人，也不乏美國總統川普的企業界盟友，例如為川普政府擘劃人工智慧（AI）政策藍圖的Andreessen Horowitz共同創辦人安德森（Marc Andreessen）。

這些工作小組將檢視Fed的溝通策略、規模6.7兆美元的資產負債表、對於現有數據來源的使用與依賴、生產力與就業，及Fed的通膨框架等。

華許9日發表聲明表示，這些工作小組的負責人都是「來自各領域的頂尖人才」，「每個工作小組都將仔細考慮政策制定者的手段和方法、分析工具以及政策框架，是否能夠改進」，將在Fed幕僚的支持下，設定華許治下Fed的改革議程，「目標很明確：確保Fed在當前的關鍵時期，能做好實現我們目標的最佳準備」。

華許挑選的工作小組負責人橫跨各政策光譜，凸顯他希望Fed重新檢視自身作為的程度：許多人都曾在Fed工作，或曾針對Fed的政策廣泛撰文，且大多高度可信。不過，這些負責人的權限僅限建議，制定貨幣決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）也沒有遵循的義務。

Evercore ISI副董事長古哈指出，這些專家團隊都是廣受市場、Fed幕僚及FOMC成員信任的人選，顯示是要推行溫和的技術官僚式變革，而非為改而改。

溝通小組

負責人包括金恩、巴西央行前總裁佛拉嘉（Arminio Fraga），以及曾任職於美國財政部與紐約聯準銀行的費雪（Peter Fisher），由這些以形塑貨幣政策溝通為人所知的央行前官員，評估Fed的決策聲明等對外溝通方式，尤其金恩2003-2013年擔任英國央行總裁，涵蓋金融海嘯時期，協助開啟央行透明溝通政策的時代，2022年也曾發表報告，主張前瞻指引已成為負擔。

費雪曾在紐約聯準銀行效力16年，管理Fed的金融資產組合。佛拉嘉帶領巴西央行挺過貨幣危機，並建立通膨目標機制，幫助穩定巴西經濟。

資產負債表政策小組

負責人包含拉姜、曾任Fed理事的哈佛大學經濟學家史坦（Jeremy Stein），和曾在美國財政部工作的戴南（Karen Dynan），評估Fed管理資產負債表與所持有資產的方式。拉姜已警告量化寬鬆（QE）政策具有不對稱性，強調縮減資產負債表的難度高於擴張，可能造成「QE成癮」。

史坦則認為，Fed能夠維持龐大的資產負債表，做為維持金融穩定的工具。戴南也支持Fed過去以收購公債等資產，支持經濟的做法。

數據工作小組

負責人包括董明倫、哈佛大學經濟學家契提（Raj Chetty）、及芝加哥大學經濟學家莫菲（Kevin Murphy）將共同領導數據工作組，對Fed能如何精進據以了解經濟的數據，提出建議。

契提是推廣使用國稅局（IRS）等另類與即時數據，分析家庭與鄰里行為的先驅，領導運用「大數據」分析經濟移動與相關議題的非營利機構Opportunity Insights，該機構在新冠疫情期間統整產官界數據，追蹤疫情危機對勞工與家庭的影響。莫菲主要研究不平等，並已把該領域的研究方法應用於更多主題，包括成癮與公共衛生。

董明倫雖非經濟學家，但在掌舵沃爾瑪期間，贏得根據數據做決策的聲譽，將帶入沃爾瑪的即時數據觀點。

生產力與就業小組

領袖涵蓋安德森、與Anthropic合作的史丹福大學經濟學家瓊斯（Charles I. Jones），以及微軟Xbox部門主管夏瑪（Asha Sharma），研究AI與科技變遷正如何影響生產力、就業及經濟成長。

安德森是川普的加密貨幣盟友，為矽谷最強力鼓吹AI的人士，並在川普重返白宮初期協助擘劃AI政策，將與夏瑪一起帶來開發企業AI工具的第一手經驗。

通膨框架小組

負責人包括沙金特、在小布希時期擔任經濟顧問委員會（CEA）主席的哈佛大學經濟學家曼昆（Greg Mankiw），以及曾任國際清算銀行（BIS）貨幣與經濟部門主管的懷特（William White），由這三名知名貨幣經濟學家檢視Fed的通膨框架與物價穩定指標。

沙金特獲得諾貝爾經濟學獎的研究，部分聚焦於人們對政府政策的預期、以及對行為造成的影響。曼昆撰寫廣獲世界各地大專院校採用的教科書《經濟學原理》，且針對通膨發展的著作等身，例如分析為何一些物價會比其他物價更「僵固」。懷特已主張各國央行過度聚焦於通膨目標，常會忽視金融泡沫吹大的過程。