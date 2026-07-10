美商務部長點名三星與SK海力士 要求擴大在美記憶體產能

美國商務部長盧特尼克點名三星電子與SK海力士擴大在美國生產記憶體，以協助解決AI熱潮引發全球記憶體短缺的問題。

盧特尼克9日在美國記憶體龍頭大廠美光（Micron）主辦的一場活動上，證實他已與上述兩家南韓記憶體晶片製造商展開討論，但拒絕透露細節。他承認，美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）可能不會樂見競爭同業擴大在美布局，但他強調，美國需要建立更強韌的晶片供應鏈。

盧特尼克表示：「你們知道，他不會喜歡這件事，但我希望把他的競爭同業三星和SK海力士帶到美國來投資建廠。」「美光正領先布局，而現在其他公司會感到嫉妒，對吧？他們將不得不跟進。」

三星與SK海力士的發言人未立即回應置評請求。

此時正值SK海力士在美發行美國存託憑證（ADR）籌得265億美元並即將上市，該公司計劃將這筆資金投入擴充產能。

兩大韓廠計劃未來數年合計投資8,800億美元興建新工廠，以因應全球AI熱潮帶動記憶體產品需求大增的局面。9日稍早，美光宣布將直到2035年在美國的投資規模提高至2,500億美元。盧特尼克在紐約州雪城附近參觀美光正在興建的新廠時，對這項投資表示讚賞，「我們希望保護美國優秀企業，以及那些在美國投資智慧財產權的公司…因此，在我看來，你會希望美光能以最快速度擴大建設。」

美光股價在9日收盤大漲4.5%至每股991.64美元。

不過，盧特尼克迴避了一個問題，即川普政府是否會支持蘋果公司向兩家被五角大廈列入黑名單的中國大陸企業採購記憶體。他反而強調，保護美國企業的智慧財產權十分重要。此前，蘋果執行長庫克一直尋求美國政府批准，將長鑫存儲與長江存儲納入供應商名單，以協助抵銷記憶體成本上升的壓力。

一名熟悉此事的產業人士表示，對美光而言，若川普政府允許蘋果向兩家陸廠採購記憶體，可能削弱美光在美國投資計畫的效益，因為這將讓中國企業取得新的市場立足點，並可能利用該優勢大量供貨、壓低價格，削弱競爭。蘋果發言人未立即回應置評請求。