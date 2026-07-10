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中國進口輪胎損害生產商利益 歐盟課徵最高45.3%反傾銷稅

中央社／ 台北10日電
歐盟執委會對中國進口輪胎課徵最高45.3%的最終反傾銷稅。 新華社
歐盟執委會對中國進口輪胎課徵最高45.3%的最終反傾銷稅。 新華社

香港南華早報報導，歐盟執委會（European Commission）自7月8日起，對自中國進口的客車及輕型貨車輪胎課徵最高45.3%的最終反傾銷稅。

在此之前，歐盟執委會於5月表示，已對中國生產的客車及輕型貨車輪胎啟動反傾銷調查，以評估是否採取反傾銷措施。啟動調查是源於歐盟輪胎產業指控中國傾銷產品，損害歐盟輪胎生產商的利益。

南華早報8日報導，歐盟執委會表示，對中國進口輪胎課徵最終反傾銷稅，是因為中國輪胎出現顯著的傾銷，以及對歐盟輪胎產業造成「實質損害」。

歐盟委員會並指出，歐盟自中國進口的輪胎中，絕大部分屬於價格最低的產品。隨著進口量攀升，這些產品已令歐洲競爭對手感到「在經濟上無利可圖」。

報導指出，此次反傾銷稅介於4.3%至45.3%。其中，山東永盛橡膠集團有限公司被課徵的稅率最高，達45.3%；另外64家生產商被課徵的稅率是24.4%，包括義大利倍耐力（Pirelli）、美國固特異（Goodyear）、德國大陸集團（Continental）等跨國品牌設於中國的輪胎生產商；韓國的韓泰輪胎被課徵的稅率最低，為4.3%。

歐盟中國商會警告，相關關稅可能會給汽車業帶來額外的成本。但花旗的分析師認為，相關關稅有助於穩定歐洲輪胎產業。

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