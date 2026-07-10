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Meta自研AI晶片9月量產 台積電代工降低對輝達依賴

中央社／ 紐約/舊金山9日綜合外電報導
Meta計劃今年9月開始生量一款代號為Iris的AI晶片。 路透
Meta計劃今年9月開始生量一款代號為Iris的AI晶片。 路透

根據路透社查閱的Meta Platforms內部備忘錄，Meta計劃今年9月開始生量一款人工智慧（AI）晶片，作為明年將整體運算能力提升至14吉瓦（GW）計畫的一部分。

這款資料中心晶片代號為Iris，屬於「Meta訓練和推論加速器」（Meta Training and Inference Accelerator，MTIA）四代晶片計畫一環。

Meta希望透過自行設計的客製化晶片，提升支援旗下臉書（Facebook）與Instagram等社群平台AI功能的運算效能。

根據備忘錄，這款晶片的測試僅花費6週且未發現重大問題。對於這項5年多前啟動、進展一度不如預期的自研晶片計畫而言，這已代表取得重要進展。

Meta依自身需求設計Iris晶片，並與博通（Broadcom）合作進行設計，由台積電負責生產。此舉有望降低龐大的AI運算成本，並減少對輝達（Nvidia）及超微（AMD）等晶片供應商的依賴。

晶片完成除錯測試及量產時程之前均未曾報導，Meta拒絕對此置評。

根據Meta備忘錄，Iris是用來補強Meta目前大量向輝達與超微採購的圖形處理器（GPU），共同支援AI運算需求。

不過，備忘錄坦言，對Meta這樣的大型企業而言，導入最新GPU「一直是一項艱鉅的工作，也耗費不少時間」。

研究機構Forrester副總裁兼首席分析師嘉提葉里（Mike Gualtieri）表示：「如果AI晶片必須依賴其他公司，就無法成為AI霸主。超大型雲端服務商，甚至太空探索科技公司（SpaceX）都在自行開發晶片，因為只有這樣才能在AI模型使用成本上維持競爭力。」

消息曝光後，Meta股價一度下跌，但隨後宣布向開發者開放一款AI程式設計模型、直接與OpenAI及Anthropic競爭，股價反彈收漲4.7%。

備忘錄顯示，Meta計劃今年部署7GW運算基礎設施，明年將運算能力倍增，總容量提升至14GW。

Meta預估今年AI基礎建設支出最高將達1450億美元，占科技巨頭今年在AI領域預估逾7000億美元總投資中相當大的比重。

隨著全球科技公司競相擴建資料中心，以滿足AI對運算能力日益龐大的需求，記憶體、AI晶片等零組件需求持續飆升。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，記憶體及其他晶片價格近來快速且大幅上漲，「晶片通膨」（chipflation）已逐漸成為值得關注的總體經濟議題。

Meta 輝達 台積電 晶片

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