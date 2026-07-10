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三星李在鎔傳7月底赴美密會黃仁勳 爭取深化合作助陣超級晶片計畫

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
三星電子會長李在鎔。路透
三星電子會長李在鎔。路透

南韓東亞日報報導，三星電子會長李在鎔預料將在7月底，在美國與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳會面，討論三星電子在南韓西南部地區的投資計畫。

報導指出，南韓產業人士9日表示，李在鎔正在敲定於矽谷與黃仁勳會面的最終細節，若會談果真舉行，將是兩人在去年10月南韓「炸雞宴」後的首場正式會面。

南韓政府6月底已與三星及SK集團共同宣布啟動「南韓大躍進三大超級計畫」，包括斥資800兆韓元在光州打造晶圓廠區，並在全國建置價值超過1,000兆韓元的人工智慧（AI）數據中心，其中，輝達預料將扮演核心角色。

報導指出，對南韓半導體產業而言，擴大對輝達的銷售，將是光州晶圓廠與龍仁半導體產業聚落計畫能否獲致長期成功的關鍵。同時，南韓的AI資料中心戰略也仰賴輝達的AI加速器。

李在鎔和黃仁勳會面的另一核心議題，將是持續深化雙方的合作關係。雙方一開始以記憶體晶片與輝達繪圖處理器（GPU）為核心的夥伴關係，已擴展至晶圓代工領域。三星電子正為輝達代工生產「Groq 3」語言處理器（LPU）。

李在鎔 黃仁勳 三星電子 NVIDIA 晶片

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