台積電ADR收平 日月光勁揚逾8%

美國貿易代表辦公室（USTR）本周針對依據《貿易法》第301條研擬的「強迫勞動關稅」召開公聽會，結果將在7月20日左右公布。根據目前提出的研擬措施，美國可能對來自60個貿易夥伴的商品徵收10%到12.5%不等的關稅。這不僅是該法案52年以來規模最大的301條款行動，更是在美國最高法院於2月駁回川普總統的緊急行政命令權力之門後，川普試圖在不同法律基礎上永久性地重建美國關稅政策架構的嘗試。這對全球經貿衝擊會是什麼？

2026-07-10 06:00