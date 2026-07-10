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台積電ADR收平 日月光勁揚逾8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（9日）漲跌互見，日月光大漲超過8%，台積電ADR收在平盤，報每股436.96美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,813.06元，較台北交易股票溢價率達16.48%。

道瓊工業指數9日收盤上漲139.02點，0.27%，收52,487.41點；標普500指數上漲60.93點，漲幅0.81%，收7,543.64點；那斯達克指數上漲336.24點，漲幅1.30%，收26,206.89點。

費城半導體指數大漲385.03點，漲幅3.06%，報12,960.00點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 696.09 +8.31 677.00 2.82

中華電 CHT 133.62 -0.90 133.50 0.09

台積電 TSM 2,813.06 +0.00 2,415.00 16.48

聯電 UMC 160.04 +0.53 156.00 2.59

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 台積電

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