美股收盤／四大指數收紅 美光領費半大漲3%淡化美伊衝突干擾

美股四大指數周四（9日）收漲，那斯達克和費城半導體指數大幅收高，美光帶動晶片股上漲，投資人暫時淡化對美國與伊朗再度相互攻擊可能延長中東衝突並助長通膨的擔憂。

道瓊工業指數9日收盤上漲139.02點，0.27%，收52,487.41點；標普500指數上漲60.93點，漲幅0.81%，收7,543.64點；那斯達克指數上漲336.24點，漲幅1.30%，收26,206.89點。

費城半導體指數大漲385.03點，漲幅3.06%，報12,960.00點，連續第二天走高。

伊朗表示，在周三美國對伊朗發動襲擊後，已對科威特、卡達和巴林的美國軍事目標實施了打擊。儘管中東局勢持續升級，但在晶片股本周稍早經歷一輪急跌後，投資涵更關注AI投資熱潮依然完好的跡象。

美光勁揚4.5%，此前該公司宣布計劃到2035年在美國投資超過2,500億美元，以把握AI榮景帶來的記憶體商機。

高盛交易部門在報告中表示：「從我們與客戶的交流來看，並未顯示出對AI交易或資本支出存在任何實質性的基本面擔憂。」

記憶體業者晟碟（Sandisk）跳漲7.6%，半導體設備股應用材料（Applied Materials）上漲3.2%。

AI相關股票近期波動較大，投資者擔心推動華爾街在2026年創下紀錄高位的漲勢能否持續。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：「這仍然非常像是一個AI牛市。有一段時間，漲勢開始擴大到更多類股，但這取決於油價和利率保持穩定，而隨著中東局勢再度升溫，牛市的這一部分受到質疑。」

Meta勁揚4.70%，此前路透報導，該公司計劃從9月起開始生產AI晶片。Meta先前找上博通協助設計晶片，並請台積電代工生產。

標普500指數的11個類股指數中有七個上漲，其中資訊科技類股領漲，上漲1.65%；非必須消費品類股緊隨其後，上漲1.46%。

繼周四上漲後，標普500指數2026年迄今累計上漲約10%，較6月2日創下的紀錄收盤高點仍低不到1%。

企業財報季即將拉開序幕。倫敦證交所集團（LSEG）I/B/E/S數據顯示，分析師平均預期標普500指數成分股企業獲利將比去年同期成長24%，其中科技公司將貢獻大部分增幅。

標普500指數目前的預期本益比約20倍，低於一個月前的21倍。

上周美國初請失業金人數有所下降，這代表儘管6月就業成長放緩，但勞動力市場依然保持穩定。

百事可樂下跌3.3%，儘管這家零食和汽水巨頭第2季營收超過預期。

量販業者好市多（Costco） 急挫4.2%，跌至六個月最低，此前這家零售商報告顯示6月同店銷售成長速度放緩。