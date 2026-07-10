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SK海力士赴美發行ADR 傳定價149美元
知情人士今天透露，韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）計劃將其美國存託憑證（ADR）定價為每股149美元，預計將募集約265億美元（約新台幣8500億元）。
路透社報導，此次出售股份之際，SK海力士正因掌握高頻寬記憶體（HBM）市場領先地位而受惠。HBM是驅動全球人工智慧（AI）系統先進處理器的關鍵零組件。
另一名知情人士表示，SK海力士美國ADR傳出獲逾7倍超額認購，凸顯投資人對這家在AI供應鏈中具舉足輕重地位的公司有高度興趣。
SK海力士拒絕對此次定價與股份認購需求發表評論。由於這項股票出售的細節屬於機密，該名知情人士要求匿名。
SK海力士將於10日以股票代號SKHY在那斯達克（Nasdaq）開始交易。根據首爾3日的收盤價計算，參考價為每份ADR 24.25萬韓元。SK海力士今天股價收在218.6萬韓元，而10張ADR代表1股普通股。
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