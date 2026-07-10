快訊

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

藍白共識！未來帳戶條例「666方案」 拚下周五表決

聽新聞
0:00 / 0:00

SK海力士赴美發行ADR 傳定價149美元

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

知情人士今天透露，韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）計劃將其美國存託憑證（ADR）定價為每股149美元，預計將募集約265億美元（約新台幣8500億元）。

路透社報導，此次出售股份之際，SK海力士正因掌握高頻寬記憶體（HBM）市場領先地位而受惠。HBM是驅動全球人工智慧（AI）系統先進處理器的關鍵零組件。

另一名知情人士表示，SK海力士美國ADR傳出獲逾7倍超額認購，凸顯投資人對這家在AI供應鏈中具舉足輕重地位的公司有高度興趣。

SK海力士拒絕對此次定價與股份認購需求發表評論。由於這項股票出售的細節屬於機密，該名知情人士要求匿名。

SK海力士將於10日以股票代號SKHY在那斯達克（Nasdaq）開始交易。根據首爾3日的收盤價計算，參考價為每份ADR 24.25萬韓元。SK海力士今天股價收在218.6萬韓元，而10張ADR代表1股普通股。

SK海力士 海力士 ADR

延伸閱讀

SK海力士赴美IPO火熱！超額認購逾7倍 募資約245億美元 僅次阿里巴巴

SK海力士245億美元IPO爆搶購！南亞科法說倒數 記憶體躍台股多頭主力

長鑫存儲打入蘋果鏈

經濟日報社論／南韓重押半導體 台灣更需國家戰略

相關新聞

美股收盤／四大指數收紅 美光領費半大漲3%淡化美伊衝突干擾

美股四大指數周四（9日）收漲，那斯達克和費城半導體指數大幅收高，美光帶動晶片股上漲，投資人暫時淡化對美國與伊朗再度相互攻擊可能延長中東衝突並助長通膨的擔憂。

台積電ADR收平 日月光勁揚逾8%

台股ADR周四（9日）漲跌互見，日月光大漲超過8%，台積電ADR收在平盤，報每股436.96美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,813.06元，較台北交易股票溢價率達16.48%。

美國要把301條款用到極致 川普關稅新招殺傷力有多強？

美國貿易代表辦公室（USTR）本周針對依據《貿易法》第301條研擬的「強迫勞動關稅」召開公聽會，結果將在7月20日左右公布。根據目前提出的研擬措施，美國可能對來自60個貿易夥伴的商品徵收10%到12.5%不等的關稅。這不僅是該法案52年以來規模最大的301條款行動，更是在美國最高法院於2月駁回川普總統的緊急行政命令權力之門後，川普試圖在不同法律基礎上永久性地重建美國關稅政策架構的嘗試。這對全球經貿衝擊會是什麼？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。