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美伊緊張未撼動市場 歐股多收漲

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

歐洲主要股市今天漲多跌少，投資人重新青睞科技股，對美國與伊朗之間的劍拔弩張則大多視而不見。

倫敦FTSE 100指數下跌16.59點或0.16%，收在10472.45點，主要受到製藥及生物製品公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）股價重挫拖累。

法蘭克福DAX指數上漲220.82點或0.89%，收在25118.27點。

巴黎CAC 40指數上揚73.96點或0.90%，收在8326.62點。

伊朗 阿斯特捷利康 巴黎

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