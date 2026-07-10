美媒：禁止西班牙輸美商品 等川普挑

華爾街日報及美國新聞網站Politico八日報導，川普政府相關單位正草擬一份西班牙輸美商品的清單，供總統川普考慮祭出禁運。

一位美國官員在電郵說，美國財政部將與商務部和美國貿易代表（ＵＳＴＲ）合作，提供川普一份美國可能在接下來幾天內宣布禁止進口的西班牙商品清單。

在川普八日點名批評西班牙為「糟糕」的北約（ＮＡＴＯ）夥伴，並立即對身旁的美國財長貝森特指示，「我不想跟他們進行任何貿易，明白嗎？」後，川普政府官員正準備此一可能實施禁運的歐盟國家西班牙商品清單。

川普此舉恐將破壞美國去年七月與歐盟在英國蘇格蘭西部登拜里達成的美歐貿易協議，又稱為登拜里協議。西班牙是歐盟廿七個成員國之一，歐洲議會近來通過一項旨在執行該協議條款的立法，其中包括允許歐盟在出現任何違反該協議行為時，可逕行退出該協議的條款。

美國前總統拜登任內的國務院首席經濟學家鮑恩直言，儘管對西班牙商品加徵關稅的程序並不難，但這對去年達成的美歐貿易協議代表什麼？「我認為，這將是毀滅性的；這很可能將導致該協議的終結」。